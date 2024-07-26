凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

凱米颱風才剛離開！又有「熱帶擾動發展」　靠近台灣時間、強度曝

▲凱米颱風本島警報解除，不過受到外圍環流及西南氣流影響，中南部地區今仍持續降雨，民眾外出要留意。（圖／記者朱永強攝）
▲凱米颱風本島警報解除，不過受到外圍環流及西南氣流影響，中南部地區今仍持續降雨，民眾外出要留意。（圖／記者朱永強攝）

記者張嘉哲/綜合報導

中央氣象署今（26）日凌晨2時30分解除凱米颱風本島警報，不過受到颱風外圍環流、引進西南氣流影響，中南部地區今天仍有豪大雨發生機率，直到晚上雨勢才會趨緩。然而凱米颱風前腳剛離台，氣象粉專就指出，目前有一個熱帶擾動正在發展當中，下週二、三將抵達台灣附近。

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中央氣象署表示，凱米颱風的中心目前已經進入中國陸地，強度又若為減弱，暴風圈從250公里縮小到220公里。而台灣本島雖然脫離暴風圈，不過因為受到颱風外圍環流及西南風影響，苗栗以南地區及東南部山區降雨較持續並有大雨或豪雨，仍然不可輕忽，加上連日降雨，山區更需要留意崩坍、落石等危險，外出請務必注意自身安全。

氣象署提到，目前持續針對苗栗以南14縣市發布大雨特報，雨勢將會到今天晚上才趨緩，而南部的雨勢將會持續下到週六（27日），而隨著風向從西南風轉成東南風，週六花蓮以及台東也會轉為迎風面，因此花東地區明天也有局部性大雨發生可能，民眾要特別留意。

▲中南部仍要慎防豪大雨，雨勢將一路下到週六過後。（圖/中央氣象署）
▲中南部仍要慎防豪大雨，雨勢將一路下到週六之後，而花東地區週六也受到東南風影響，會出現局部豪大雨。（圖/中央氣象署）
凱米颱風減弱剛離台！又有「熱帶擾動」正在發展

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在菲律賓東南方，還有另一個熱帶擾動95Ｗ正在發展，綜合歐美德幾個AI模式，大致都認為95Ｗ將沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，預估在下週二、三左右抵達台灣附近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，在強度方面，由於菲律賓東方垂直風切頗強，海溫雖高，但整體環境其實不利颱風發展，因此95W成為颱風的機率只有中等，就算抵達台灣附近時，強度也相當普通，可能形成熱帶低壓或者輕度颱風。

不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，目前的預報仍有變數，現在就問對天氣的影響還太早，在持續觀察2至3天會比較明朗。

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▲目前在菲律賓東南方，還有另一個熱帶擾動95Ｗ正在發展，預估在下週二、三靠近台灣。（圖/台灣颱風論壇｜天氣特急）

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