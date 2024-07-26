加拿大著名旅遊勝地　傑士伯國家公園遭野火侵襲

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社交媒體上大量的照片和影片顯示，小鎮被橙色火焰包裹著。
傑士伯鎮長愛爾蘭（Richard Ireland）對社區的損失感到悲痛，面對百年罕見大火，他敦促居民在悲痛之際互相依靠。
加拿大公園管理局（Parks Canada）表示，連續數周高溫，使森林成為一個火藥桶般，火勢一發不可收拾。公園局野火資訊官伊斯特姆（James Eastham）表示，消防隊員面臨著一堵無法控制的火牆。「救火人員親眼目睹了300至400英尺高的火焰，火勢蔓延速度約為每分鐘 15公尺。」
加拿大聯邦政府和亞伯達省政府已全力投入救災滅火工作。總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在社交媒體平台X上發文稱：「亞伯達省，我們與你同在。」省長史密斯（Danille Smith）在傑士伯野火的記者會上淚流滿面，稱「心碎」，也稱「小鎮大部分地區都被摧毀，將面臨巨大的重建工作。」
傑士伯國家公園被加拿大視為國寶，內有世界第三大冰原 - 哥倫比亞冰原（Columbia Icefield），旅客前往冰原前都會在傑士伯鎮上休憩。這座古樸的山城，以滑雪、健行、划艇和騎自行車旅遊而聞名世界；它也是麋鹿、美洲獅、灰熊等數十種物種的棲息地。
聯合國於1984年將加拿大洛磯山脈的公園（包括傑士伯）列為世界遺產。1953年，好萊塢明星瑪麗蓮夢露來此拍攝電影「大江東去」（River of No Return）；最近，電視劇「千金求鑽石」 （The Bachelorette） 也在國家公園拍攝。（編輯：陳承功）1130726