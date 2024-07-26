金價跌破每盎司2400美元、至2周低點　分析師：投資人獲利了結

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而黃金價格昨日回檔，現貨黃金下跌1.8%，來到每盎司2355.22美元，跌破2400美元，來到7月9日以來的低點。跟7月17日最高價格每盎司2483.6美元相比，跌幅逾5%，市場認為這波下跌的主要原因是，投資人獲利了結。
此外，8月交割的黃金期貨價格下跌2.6%，收在每盎司2353.5美元。
Teucrium Trading投資組合專家Jake Hanley認為，強勁的GDP或許會減低聯準會降息緊迫性，將延長維持利率在高位的時間，而這也不利於黃金的表現。
High Ridge Futures.替代類投資和交易總監David Meger表示，近期黃金和白銀市場一直急劇上漲，這是多頭結算和近期漲勢後的獲利了結雙雙作用下，加劇了拋售力道。
City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada認為，目前對黃金價格影響最大的是「各種風險資產的突然下跌」，因為近年來黃金不斷上漲，若風險資產突然大跌，投資者可能轉向黃金市場套現。但他認為，黃金的下行空間有限，且看漲趨勢預計很快就會恢復。
而金加家珠寶董事長、台北市金銀珠寶公會副理事長提醒，近期金價走勢震盪，有消費者看好金價大漲，想說玩期貨賺一筆，沒想到一口慘賠30萬，所以，玩期貨者千萬要小心，沒把握建議別亂碰。