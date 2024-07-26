赴泰台灣旅客創新高！今年有望破百萬人次 全民瘋免簽
泰國在疫情後積極推廣觀光業，而今年前往泰國的台灣旅客人數創新高，歸因於泰國對台灣的免簽政策，讓台灣旅客紛紛赴泰國旅遊，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）指出，今年上半年赴泰台灣觀光客已超過53萬人次，年底前可望突破百萬大關。
國際中心賴正琳／綜合報導
莎莉蔓對台灣觀光客持續成長表示樂觀，稱今年赴泰人數將很快超越2019年的78萬1674人次。她說：「今年上半年，免簽政策促成53萬3000名台灣觀光客赴泰，比起2019年同期的39萬6000人成長34%。」
根據統計，赴泰觀光的台灣民眾平均每人每趟花費約4萬泰銖（約3萬6000元台幣），台泰間航班也已恢復2019年的疫情前水準，座位數150萬個。
泰國政府宣布自2024年7月15日起，持台灣護照之旅客得以免簽證方式入境泰國，每次停留不超過60日，免簽措施除非宣布取消，將持續長期適用。
泰國總理賽塔去年上台後，就把經濟列為重點施政項目，尤其是觀光產業。泰國政府去年10月底宣布對台灣及印度開放為期6個月免簽，今年5月初宣布延長免簽至11月11日。
根據我國政府數據顯示，泰國是台灣旅客最喜愛的國家之一，此外還包括日本、中國、韓國及越南等。