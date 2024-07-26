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快收藏！如何觀看奧運簡易版　關於巴黎奧運你一定要知道的10件事

▲2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理奧運轉播、精選賽程。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理奧運轉播、精選賽程。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運即將在27日深夜凌晨1:30分登場，不少民眾可能都太清楚這屆奧運的賽事、轉播等資訊，想要輕鬆看奧運，鎖定《NOWnews今日新聞》就對了，而為了讓讀者輕鬆知道奧運資訊跟轉播資訊，《NOWnews今日新聞》也製作簡易版奧運須知，讓讀者輕鬆了解。此外，也可以透過奧運官方APP，下載到手機，目前都有中文介面，可以輕鬆讀取資訊。

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巴黎奧運是法國爭取已久才拿到主辦權，堪稱是「最環保」、「最科技」奧運，運用AI智慧導入，可以防治恐怖攻擊，另外也是第一次開幕儀式在河上舉行的奧運，為突破以「更開放」態度來看奧運，這次奧運聖火傳遞，不但讓科技輔助選手傳遞，超越性別，種族、傳遞平等概念，也是這次奧運宗旨。

以下為巴黎奧運「簡易版」須知：

★巴黎時差，減6小時

比台灣慢6小時，開幕儀式為26日巴黎當地時間晚間7:30分，因此這次奧運台灣時間27日1:30分將正式展開。

★吉祥物弗里吉Phryges

靈感來源為象徵自由、平等和博愛的弗里吉亞帽，是法國大革命時流行的紅色帽子，胸前有奧運會徽、五環標識及殘奧會徽，整體配色正是法國國旗顏色。

★奧運會徽瑪麗安娜Marianne

會徽結合金牌、聖火和瑪麗安娜女神（法國代表）的3個元素，也是奧運史上首個以臉部為形象的標誌。

★62個競賽LOGO

以代表運動項目的圖樣為主要元素，及場地特徵為視覺，再融入以「X」線條為對稱軸設計，例如網球是以4顆網球、網球拍，並以彼此對稱的方式呈現。

★LV設計獎牌

由LV旗下巴黎知名珠寶品牌Chaumet設計，每面獎牌都鑲嵌六邊型的艾菲爾鐵塔碎片，讓選手把「巴黎鐵塔」帶回家。

★奧運場館就是古蹟

本屆奧運以不少歷史地標為比賽場地，如射箭項目在300年以上的榮軍院登場、馬術在著名古蹟凡爾賽宮舉行，香榭麗舍大道上的巴黎大皇宮則是擊劍、跆拳道場地，35座場館只有2座新場館是專為本屆奧運打造的永久性體育館。

★奧運票價與票房

揮別受疫情影響的東京奧運，巴黎奧運再度迎來觀眾回歸，籌委會指出，本屆已售出870萬張票，超越1996亞特蘭大奧運的830萬張，寫下歷史新高，近日又釋出120萬張票，可望再寫新猷。票價方面，熱門項目如男子籃球、田徑、游泳決賽可達980歐元（約3萬4777元台幣）、最便宜票價約24歐元（852元台幣）。

★奧運轉播資訊

電視：公視、華視、中華電信MOD愛爾達體育台

線上轉播OTT：Hami Video、ELTA TV

★維安與志工人數

首度在開放的塞納河舉辦開幕儀式，預計動用4萬5000名警力與國家憲兵，加上1萬名軍人執行維安工作。本屆奧運及帕運共有4萬5000名志工參與，男女比例與運動員一樣各為50%。

★保險套發送

國際奧會在1988年漢城奧運首度發放保險套，巴黎奧運為1萬500名運動員提供30萬個保險套。

▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲2024巴黎奧運即將在7月26日舉辦開幕式，LVMH作為此次奧運的主要贊助商，LVMH的旗下品牌Louis Vuitton也參與其中，不只包辦了獎牌、獎牌箱及獎牌拖盤的製作，在臨近奧運時，將位於巴黎的香榭麗舍大道旗艦店（Maison Champs-Élysée）等等，打造成以運動為主題的櫥窗設計，並且會一直保留到2024年9月9日，若有機會到巴黎的民眾們，也要記得珍惜這次機會拍照留念。（圖／路易威登提供）
▲2024巴黎奧運即將在7月26日舉辦開幕式，LVMH作為此次奧運的主要贊助商，LVMH的旗下品牌Louis Vuitton也參與其中，不只包辦了獎牌、獎牌箱及獎牌拖盤的製作，在臨近奧運時，將位於巴黎的香榭麗舍大道旗艦店（Maison Champs-Élysée）等等，打造成以運動為主題的櫥窗設計。（圖／路易威登提供）
▲本屆奧運羽球場設計以「紫色」為主，也是這次奧運主色，不但跑道、場館內裝都以法國國花「鳶尾花」為主。（圖／@BadmintonMedia1）
▲本屆奧運羽球場設計以「紫色」為主，也是這次奧運主色，不但跑道、場館內裝都以法國國花「鳶尾花」為主。（圖／@BadmintonMedia1）
▲莎瑪麗丹百貨店，特別展出了品牌為了奧運火炬，使用1888年創作的Damier帆布打造的專屬硬箱，新橋LV Dream Pont-Neuf展覽外牆的櫥窗，則是將商品結合運動主題展出，其中更有將吊環結合商品的創意概念。（圖／路易威登提供）
▲莎瑪麗丹百貨店，特別展出了品牌為了奧運火炬，使用1888年創作的Damier帆布打造的專屬硬箱，新橋LV Dream Pont-Neuf展覽外牆的櫥窗，則是將商品結合運動主題展出，其中更有將吊環結合商品的創意概念。（圖／路易威登提供）
▲史上第二多！巴黎奧運預計發放30萬個保險套供運動員使用，僅次於2016年里約奧運的45萬個套子。（圖／取自TMZ X）
▲史上第二多！巴黎奧運預計發放30萬個保險套供運動員使用，僅次於2016年里約奧運的45萬個套子。（圖／取自TMZ X）

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