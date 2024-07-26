快收藏！如何觀看奧運簡易版 關於巴黎奧運你一定要知道的10件事
2024巴黎奧運即將在27日深夜凌晨1:30分登場，不少民眾可能都太清楚這屆奧運的賽事、轉播等資訊，想要輕鬆看奧運，鎖定《NOWnews今日新聞》就對了，而為了讓讀者輕鬆知道奧運資訊跟轉播資訊，《NOWnews今日新聞》也製作簡易版奧運須知，讓讀者輕鬆了解。此外，也可以透過奧運官方APP，下載到手機，目前都有中文介面，可以輕鬆讀取資訊。
記者吳政紘/綜合報導
巴黎奧運是法國爭取已久才拿到主辦權，堪稱是「最環保」、「最科技」奧運，運用AI智慧導入，可以防治恐怖攻擊，另外也是第一次開幕儀式在河上舉行的奧運，為突破以「更開放」態度來看奧運，這次奧運聖火傳遞，不但讓科技輔助選手傳遞，超越性別，種族、傳遞平等概念，也是這次奧運宗旨。
以下為巴黎奧運「簡易版」須知：
★巴黎時差，減6小時比台灣慢6小時，開幕儀式為26日巴黎當地時間晚間7:30分，因此這次奧運台灣時間27日1:30分將正式展開。
★吉祥物弗里吉Phryges靈感來源為象徵自由、平等和博愛的弗里吉亞帽，是法國大革命時流行的紅色帽子，胸前有奧運會徽、五環標識及殘奧會徽，整體配色正是法國國旗顏色。
★奧運會徽瑪麗安娜Marianne會徽結合金牌、聖火和瑪麗安娜女神（法國代表）的3個元素，也是奧運史上首個以臉部為形象的標誌。
★62個競賽LOGO以代表運動項目的圖樣為主要元素，及場地特徵為視覺，再融入以「X」線條為對稱軸設計，例如網球是以4顆網球、網球拍，並以彼此對稱的方式呈現。
★LV設計獎牌由LV旗下巴黎知名珠寶品牌Chaumet設計，每面獎牌都鑲嵌六邊型的艾菲爾鐵塔碎片，讓選手把「巴黎鐵塔」帶回家。
★奧運場館就是古蹟本屆奧運以不少歷史地標為比賽場地，如射箭項目在300年以上的榮軍院登場、馬術在著名古蹟凡爾賽宮舉行，香榭麗舍大道上的巴黎大皇宮則是擊劍、跆拳道場地，35座場館只有2座新場館是專為本屆奧運打造的永久性體育館。
★奧運票價與票房揮別受疫情影響的東京奧運，巴黎奧運再度迎來觀眾回歸，籌委會指出，本屆已售出870萬張票，超越1996亞特蘭大奧運的830萬張，寫下歷史新高，近日又釋出120萬張票，可望再寫新猷。票價方面，熱門項目如男子籃球、田徑、游泳決賽可達980歐元（約3萬4777元台幣）、最便宜票價約24歐元（852元台幣）。
★奧運轉播資訊電視：公視、華視、中華電信MOD愛爾達體育台
線上轉播OTT：Hami Video、ELTA TV
★維安與志工人數首度在開放的塞納河舉辦開幕儀式，預計動用4萬5000名警力與國家憲兵，加上1萬名軍人執行維安工作。本屆奧運及帕運共有4萬5000名志工參與，男女比例與運動員一樣各為50%。
★保險套發送國際奧會在1988年漢城奧運首度發放保險套，巴黎奧運為1萬500名運動員提供30萬個保險套。