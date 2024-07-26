高雄暴雨「肉身擋水片」瘋傳！大樓遭灌1星超衰　住戶揭真相打臉

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從瘋傳的影片當中可以看，該棟大樓的停車場車道不斷流入泥水，而不少住戶都涉水其中，引起不少人討論。事後有不少該棟住戶在社群貼文表示：「不要再說我們肉身擋水了好嗎？人是要怎麼擋住水流？這是管委會請我們一起下來幫忙架設防水閘門，大家都很熱心一起下來幫忙的！」
住戶提到，由於當時水壓過強，保全一個人沒有辦法設置防水閘門，所以管委會就廣播請住戶一同下樓幫忙，結果有人把這個「團結力量大」的畫面拍下後，卻被網友解讀成是在「肉身擋水」，甚至還有人跑到我們大樓Google評價留言說：「淹水社區好險沒買」、「這裡要買防水車喔」，讓我們都感到非常傻眼。
高雄左營大樓真實災況曝光！陳其邁也到場視察
而住戶也提到，有人說我們停車場被「滅頂」，但根本沒有這回事，停車場只有淹到B3的輪胎高度一半而已，沒有滅頂，也沒有泡水車跟車輛受損。後續管委會也協商讓B3的車輛移到B2以及B1停放，住戶都同意，里長還請國軍支援抽水機後，大樓排水陸續恢復正常，淹水慢慢退去。
住戶也大讚管委會帶領住戶團結處理事情，也感謝里長跟國軍的協助，共同度過災情。住戶表示：「這個大雨是對大樓設備的考驗，我們都非常喜歡這個社區，有高EQ的住戶以及負責任的管委會，是令人感到暖心的！希望不要再有人說我們是在肉身擋水，惡意塑造社區形象。」
高雄市長陳其邁也在昨天晚間在災害應變中心開完第四次工作會議後，前往視察左營這棟大樓的抽水作業，水也已經陸續退去，陳其邁也感謝主委與里長結合民眾相互配合，承諾會指示市府團隊務必做好救災應變工作，盡速恢復市容及道路通行，讓市民早日回歸正常生活。
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