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奧運網球／女單也出現球星退賽潮！哈薩克好手Rybakina確定退賽

▲本屆巴黎奧運的網球賽事即將在7月27日開戰，不過生涯曾在2022年奪下溫網冠軍的哈薩克好手Elena Rybakina，稍早則傳出退賽消息，令不少球迷感到震驚。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運的網球賽事即將在7月27日開戰，不過生涯曾在2022年奪下溫網冠軍的哈薩克好手Elena Rybakina，稍早則傳出退賽消息，令不少球迷感到震驚。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕倒數在即，這項4年一度的體壇盛會，即將在（27）日台灣時間深夜凌晨1:30分正式點燃戰火，而網球賽事即將在7月27日開戰，不過生涯曾在2022年奪下溫布頓網球錦標賽冠軍的哈薩克好手Elena Rybakina，稍早則傳出將退賽消息，令不少球迷感到震驚。她原本是女單第3種子，本屆奧運也有望奪牌，未料卻因不明原因退賽，如今首輪空下的空缺將由地主好手、來自法國的17號種子Caroline Garcia給補上。

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哈薩克好手Rybakina　將缺席本屆巴黎奧運

本屆巴黎奧運網球賽事，將在羅蘭加洛斯紅土場地舉行，而在大會抽籤過後幾小時，曾於2022年奪下溫網女單冠軍的哈薩克好手Elena Rybakina，就以「不明原因」退賽，她表定首戰將對上來自羅馬尼亞的Jaqueline Cristian，主辦單位隨後也證實，Rybakina確定將退出本次奧運行列，也不會與同胞Alexander Bublik參與混雙賽事。

Rybakina上屆在東京奧運上，迎來個人奧運處女秀，最終成績也相當不錯，拿到第4名成績，近一年來她則是來飽受許多傷病所苦，或許也是因為需要休息調整空間，來持續備戰往後的大滿貫賽賽事，導致她生涯第2度出戰五環殿堂意外生變

男單、女單皆出現退賽潮　義大利球王Sinner也退出

而本屆巴黎奧運不論是在男單還是女單方面，都有不少球星選擇退賽，有些人為傷勢關係，也有人是以個人因素退賽。男單方面包含了義大利新科球王Jannik Sinner因扁桃腺發炎將缺席；至於世界排名第7的波蘭好手Hubert Hurkacz以及世界排名第16的丹麥新星Holger Rune，也都以個人身體、傷勢狀況為由宣布退出，也為本屆奧運的網球男單項目增添不少變數。

女單方面也出現球星退賽潮，包含上屆在東京奧運上收獲銀牌的的捷克好手Marketa Vondrousova，以及白俄羅斯Aryna Sabalenka、英國新星Emma Raducanu 、突尼西亞Ons Jabeur等人氣球星，早已決定缺席，如今曾奪下溫網冠軍的Elena Rybakina也將退賽，意外掀起不少討論


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