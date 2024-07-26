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凱米走了！高雄市「機車快滅頂」慘照曝光　狄志為：只是冰山一角

▲狄志為曝光高雄市區機車泡水的照片，透露南台灣颱風災情慘重。（圖／狄志為臉書）
▲狄志為曝光高雄市區機車泡水的照片，透露南台灣颱風災情慘重。（圖／狄志為臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

凱米轉弱為輕度颱風，暴風圈縮小，逐漸遠離台灣，今（26）日北部民眾正常上班、上課，不過南部多個縣市水淹成災，被迫放第三天颱風假，資深媒體人狄志為在臉書公開高雄市區某街道的照片，一整排機車半個車身泡在水裡，直言：「這只是冰山一角。」

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狄志為表示，凱米颱風走了，但高雄市區淹水淹得很慘，台南關廟也是，隨文附上一張疑似高雄老家附近的照片，市區人行道上停放的摩托車，有3輛的車牌已經被水淹沒，後方還有一台只看到龍頭、兩支後照鏡，看似快要滅頂，放眼望去路上一片汪洋，還可見到拍攝者是站在防水閘門往外取鏡。

▲狄志為放上高雄市區水淹摩托車的照片，淹水情況嚴重。（圖／狄志為臉書）
▲狄志為放上高雄市區水淹摩托車的照片，淹水情況嚴重。（圖／狄志為臉書）
此外，狄志為還分享台南關廟龜洞的透天厝，1樓全部泡水的新聞，住戶在水淹及胸的污水中撐著竹竿行走，「災情永遠無法預估～意外跟明天誰先來，真的沒人說得準，把握當下，知福惜福，明天過後，地球一樣旋轉」，狄志為祈願災區一切順利、平安，意外往生者安息。

網友留言：「剛看了新聞，高雄真的滿嚴重的，今年的颱風真的很強，但不止是高雄，台灣各地的災情也很多，希望大家都能平安」、「高雄市從昨天晚上風雨交加，比颱風來的時候還可怕，現在整個高雄市區都淹大水了，甚至還有淹到2樓的」、「真的很慘，我住高雄」、「前鎮河旁也淹到快25公分」、「我們這裡岡山也淹水」、「以為只有東部嚴重」、「天祐高雄，天祐台灣！」

▲台南關廟龜洞的透天厝，1樓全部泡水，住戶拿著長竿冒險涉水外出。（圖／王定宇臉書）
▲台南關廟龜洞的透天厝，1樓全部泡水，住戶拿著長竿冒險涉水外出。（圖／王定宇臉書）

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