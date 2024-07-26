高虹安涉貪案今宣判！黃揚明揭3劇本：綠側翼痛批法院是白開的
新竹市長高虹安在擔任立委期間涉嫌浮報助理薪資及加班費，不法所得達46萬30元，北院今（26）日上午一審將宣判。對此，名嘴黃揚明推測3劇本，若被判無罪，「綠營側翼痛批法院是民眾黨開的；青鳥發起罷免」。
政治中心／台北報導
黃揚明表示，高虹安助理費案11點一審宣判，不外乎下列幾種情況以及後續可能發生的情勢，第一，有罪且罪名是貪污治罪條例：高虹安遭停職，由副市長邱臣遠代理市長；民眾黨將討論是否開除高虹安黨籍；青鳥發起罷免；高虹安表示將提上訴。
第二，黃揚明說，有罪但罪名並非貪污治罪條例：高虹安繼續擔任市長；民眾黨將討論是否開除高虹安黨籍；青鳥發起罷免；北檢、高虹安均表示將提上訴。
最後是無罪，黃揚明表示，高虹安繼續擔任市長；綠營側翼痛批法院是民眾黨開的；青鳥發起罷免；北檢表示將提上訴。
高虹安在擔任立委期間涉嫌浮報助理薪資及加班費，不法所得達46萬30元，她及4名助理遭台北地檢署依《貪污治罪條例》之利用職務詐取財物、《刑法》偽造文書罪起訴。台北地院歷經10個月密集審理，高虹安及前助理王郁文不認罪，其餘3助理均認罪，北院今天上午一審將宣判，若法院認定貪污有罪，高虹安將即刻面臨「停職」。