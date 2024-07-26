凱米颱風致災情！賴清德宣布：淹水50公分以上每戶補助2萬元

凱米颱風帶來豪大雨，重創南部。總統賴清德今（26）日赴高雄市美濃區美濃橋勘災，宣布全台灣淹水50公分以上的民眾，每一戶補助2萬元；50公分以下的中低收入戶，則加碼到1萬元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴清德上午赴高雄市美濃區美濃橋勘災，包括高雄市長陳其邁、經濟部長郭智輝、立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑等人均到場。賴清德表示，這次雨量竟然比莫拉克雨量還大，對任何城市都是很大傷害，他要感謝市長陳其邁率領的團隊，充分掌握資訊，他也要感謝經濟部、國營單位投入救災工作。賴清德說，陳其邁要求中央應該跟高雄市府編列預算，減輕對民眾財產損失的衝擊，而高市府每一戶淹水50公分以上可以得到1萬5000元補助。他允諾，全台灣淹水50公分以上的民眾，每一戶補助2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬元，「這部分謝謝陳其邁建議，也呼籲立委要支持預算」。賴清德提到，財政部已經做出9項稅務減免決定，其中包括綜合所得稅、營業所得稅，中央會與各縣市財稅單位合作，主動積極讓受災戶能減低賦稅。賴清德也說，要向這次在風災失去生命的國人表達哀悼、向受災戶表達慰問，中央、地方會合作，減輕大家衝擊，未來政府會持續改進。更多「凱米颱風來襲」相關新聞。高虹安涉貪案今宣判！黃揚明揭3劇本：綠側翼痛批法院是白開的南部放颱風假網友開酸 綠委反嗆：決策正確、別在網路上指指點點民調／賴清德施政滿意度52.9％過半 逾4成滿意卓榮泰內閣施政民調／近6成民眾不滿立委上會期表現！藍白委不滿意度均破5成