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劉亞仁被指控「性侵睡覺男子」！公司否認　律師：會跟目擊者見面

▲劉亞仁才因吸毒案被判4年有期徒刑，如今傳出性侵男子，案件調查中。（圖／Netflix）
▲劉亞仁才因吸毒案被判4年有期徒刑，如今傳出性侵男子，案件調查中。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星劉亞仁去年（2023）2月被控違法施打181次牛奶針（又名：丙泊酚，為一種短效靜脈注射麻醉藥）、吸大麻、古柯鹼、K他命、史蒂諾斯（又稱：佐沛眠、唑吡坦）等8種毒品，他被判處有期徒刑4年。今（26）日，劉亞仁再被爆出性侵男子，但他的公司火速否認，律師則表示：「沒有同性性侵，今天已確認事實。」也透露當時有目擊證人，今天會安排見面。

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▲《地獄公使2》劉亞仁。（圖／Netflix）
▲劉亞仁否認性侵男生，律師表示有目擊證人。（圖／Netflix）
根據《OSEN》獨家報導，劉亞仁被首爾龍山區警察局以「同性性侵嫌疑」立案調查，據悉他是在14日早上6點，於龍山區的一間辦公室強姦正在睡覺的男性，受害者醒來後發現被性侵，所以報警。

警方表示，正在調查劉亞仁是否犯案，以及犯案當天是否又吸食毒品。劉亞仁的公司對此火速回應：「告訴內容並不屬實。」請求大家不要對其私生活進行不必要的猜測，他的律師則被記者直擊採訪，「已確認告訴狀提交，告訴的事實也是昨晚收到媒體聯絡後確認的。」他還表示：「跟劉亞仁本人確認，他說沒有。」否認了同性性侵的指控。律師另外補充：「不過當時有在場的人，今天將會面確認事實。」

劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑。

劉亞仁出生於南韓大邱廣域市，讀高中時在校門口被星探發現，即使父母反對，他仍決定赴首爾發展，2003年16歲的他以電視劇《認真生活》的「閒角」出道，演出多部電視電影後，28歲時因主演電影《思悼》拿下第36屆《青龍獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕的影帝」，同時赴坎城影展宣傳，名氣一飛沖天。他演藝圈人脈廣，與同公司的宋慧喬交情甚篤，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，2人關係如同親姊弟。

▲南韓影帝劉亞仁陷吸毒醜聞。（圖／《NOWnews今日新聞》）
▲劉亞仁陷吸毒醜聞，如今再被爆出性侵男子。（圖／NOWnews製圖）
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※ 安心專線：1925
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