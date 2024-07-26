劉亞仁被指控「性侵睡覺男子」！公司否認　律師：會跟目擊者見面

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警方表示，正在調查劉亞仁是否犯案，以及犯案當天是否又吸食毒品。劉亞仁的公司對此火速回應：「告訴內容並不屬實。」請求大家不要對其私生活進行不必要的猜測，他的律師則被記者直擊採訪，「已確認告訴狀提交，告訴的事實也是昨晚收到媒體聯絡後確認的。」他還表示：「跟劉亞仁本人確認，他說沒有。」否認了同性性侵的指控。律師另外補充：「不過當時有在場的人，今天將會面確認事實。」
劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑。
劉亞仁出生於南韓大邱廣域市，讀高中時在校門口被星探發現，即使父母反對，他仍決定赴首爾發展，2003年16歲的他以電視劇《認真生活》的「閒角」出道，演出多部電視電影後，28歲時因主演電影《思悼》拿下第36屆《青龍獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕的影帝」，同時赴坎城影展宣傳，名氣一飛沖天。他演藝圈人脈廣，與同公司的宋慧喬交情甚篤，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，2人關係如同親姊弟。
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