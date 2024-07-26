台股崩跌近千點！創盤中最大跌點 颱風後「內需重建股」逆勢走高
台北股市經歷了2日颱風假，今（26）日迎來補跌壓力，開盤重挫664.91點、來到22206.93點，隨後持續走低，大跌將近千點，創歷史盤中最大跌點。電子股成為重災區，權值股台積電、鴻海與聯發科跌5到6%。不過颱風過後內需重建股逆勢走高，包括電線電纜大亞、台泥與環泥、營建股怡華、欣巴巴、潤隆、清潔用品毛寶漲幅1到7%。
記者許家禎／台北報導
美國昨日道瓊指數小幅反彈約81點或0.2%，收39935.07點；不過科技股卻呈現下跌，那斯達克指數下跌160.69點或0.93%，收17181.72點；標普500指數下跌27.91點或0.51%，收5399.22點，寫下去年10月以來最大3日跌幅；費半指數下跌100.29點，或1.96%，收5005.36點。
雖然台積電ADR上漲0.3%，但其他科技股走跌，包括Meta、微軟、輝達、美光、超微跌1到5%之間。台北股市今日面臨補跌壓力，電子股成為重災區，權值王台積電早盤一度跌64元，下殺到915元，跌幅5%以上。鴻海跌近5%，來到191.5元。聯發科也重摔6%多，來到1195元。另外，日月光法說會報喜但股價不給面子慘跌停。
早盤跌停股以能源股為最多，包括天方能源、雲豹能源等，其他亞德客、威健生技、光聖、宏碩系統、錸德。不過，由於颱風過後，內需重建股卻逆勢上漲，像是統一漲近1%，電線電纜大亞漲1.7%，台泥與環泥漲0.5%到1%。營建股怡華、欣巴巴、潤隆漲4到7%。另外生技新藥股順藥、合一、智擎也逆勢上攻，清潔用品毛寶漲7%以上，統一早盤也漲約1%。其他鈊象、橋樁、佳和飆漲停，萬達光電、力麗店、寶德漲9%以上。