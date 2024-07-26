高雄淹水！蘇貞昌、陳其邁勘災金句被挖出 他諷：吃迴力鏢
凱米颱風暴風圈將在今（26）日上半天脫離臺台灣上空，但其外圍環流及西南風影響，造成強降雨，中南部不少地區傳出淹水災情，其中又以出現漂漂河的高雄最為嚴重。而過去前行政院長蘇貞昌曾說「做得好就不淹水，做不好就淹水」，高雄市長陳其邁過去也曾酸前高雄市長韓國瑜「有市長跟沒有市長一樣」，這些勘災政治學金句再被挖出，讓網友紛紛直呼「民進黨迴力鏢插滿整顆頭！」
記者王德蓉／綜合報導
高雄市因颱風外圍環流及西南風帶來強降雨，多處出現嚴重淹水的災情，有網友在PTT發文表示，「大約三年前，聽到一句名言：天公伯很公平，人做得好就沒淹水，做不好就淹水！根本就是人在做天在看的意思？所以天公伯這次帶來颱風，是不是就是看人有沒有做好？」
而名嘴歷史哥李易修也在臉書發文，陳其邁2019年8月勘災時，曾酸時任市長韓國瑜「有市長跟沒市長一樣」，讓他直呼「做人做事講話太暖？就很容易吃迴力鏢！尤其還主打『有政府會做事』的那種暖。」
勘災政治學金句再被挖出，網友紛紛留言狠酸「民進黨的迴力鏢總是無限插滿整顆頭」、「原來是在埋伏筆，偷酸暖男？」、「表面功夫做得很到位，災害來時不堪一擊，超讚的執政團隊」、「現在是有事掌比沒事掌更慘吧」。