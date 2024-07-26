詹皇生活有多規律？入選陪練隊成員曝：他每天早上六點就起床訓練

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jaime Jaquez Jr.本季表現不俗，新秀賽季初登NBA賽場，場均就能夠繳出11.9分、3.8籃板、2.6助攻成績，未來性備受期待，而他則獲選本次奧運美國男籃的陪練靶子隊，也意外親眼見識到這些巨星私底下的生活作息與規律。
對美國男籃誰印象最深 他直指是LeBron
當Jaime Jaquez Jr.談到自己對於哪名美國男籃陣中的球員，感到印象最深刻時，他則表示是LeBron James，「我會說是LeBron，因為在訓練過程中我就經常和他對位。在這之前我就對他抱持著很大的尊重，他的狀態保持得相當讓人難以置信，他的努力絕對是非凡的。」
「那天Spoelstra（美國隊助理教練）在訓練營跟我說，LeBron現在每天早上6點就起床，他會在所有人起床之前，先行完成他的舉重訓練。我能夠親眼見證到這些真的很棒，我也想把這些習慣，融入到我的日常生活當中。」Jaime Jaquez Jr.如此說到。
而LeBron James日前也獲得一項難得殊榮，那就是將擔任本屆巴黎奧運美國隊在開幕儀式上的掌旗官。談到這樣難得的時刻，他則表示：「能在這個全球舞台上代表美國，這是一種不可思議的榮譽。運動把我們所有人團結起來、凝聚士氣，而我為能成為此重要時刻的一部分，我對此感到相當自豪。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。