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詹皇生活有多規律？入選陪練隊成員曝：他每天早上六點就起床訓練

▲LeBron James儘管現年已高齡39歲，但仍然是美國男籃陣中表現最穩定的球員，也是全隊的精神支柱。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James儘管現年已高齡39歲，但仍然是美國男籃陣中表現最穩定的球員，也是全隊的精神支柱。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕倒數在即，本屆的男籃賽事同樣是許多球迷關注焦點，來勢洶洶的美國男籃「夢幻隊」則是眾星雲集，包含了LeBron James、Stephen Curry等巨星都入選，他們也要挑戰在奧運上締造五連霸霸業。而稍早曾入選陪練隊的熱火隊小將Jaime Jaquez Jr.則接受訪問，談到了自己對美國男籃哪一名球員印象最深刻，他表示是現年高齡39歲的LeBron James，還加碼透露「他每天早上六點就起來訓練。」

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Jaquez Jr.新秀賽季表現佳　成靶子隊成員之一

Jaime Jaquez Jr.本季表現不俗，新秀賽季初登NBA賽場，場均就能夠繳出11.9分、3.8籃板、2.6助攻成績，未來性備受期待，而他則獲選本次奧運美國男籃的陪練靶子隊，也意外親眼見識到這些巨星私底下的生活作息與規律

對美國男籃誰印象最深　他直指是LeBron

當Jaime Jaquez Jr.談到自己對於哪名美國男籃陣中的球員，感到印象最深刻時，他則表示是LeBron James，「我會說是LeBron，因為在訓練過程中我就經常和他對位。在這之前我就對他抱持著很大的尊重，他的狀態保持得相當讓人難以置信，他的努力絕對是非凡的。

「那天Spoelstra（美國隊助理教練）在訓練營跟我說，LeBron現在每天早上6點就起床，他會在所有人起床之前，先行完成他的舉重訓練。我能夠親眼見證到這些真的很棒，我也想把這些習慣，融入到我的日常生活當中。」Jaime Jaquez Jr.如此說到。

而LeBron James日前也獲得一項難得殊榮，那就是將擔任本屆巴黎奧運美國隊在開幕儀式上的掌旗官。談到這樣難得的時刻，他則表示：「能在這個全球舞台上代表美國，這是一種不可思議的榮譽。運動把我們所有人團結起來、凝聚士氣，而我為能成為此重要時刻的一部分，我對此感到相當自豪。」


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