謝金河：台股免戰！台積電ADR慘摔5.9%　今天若開盤恐跌600點

台積電早盤重摔64元！跌6.5%、下殺到915元　市值蒸發1.6兆元

▲台積電26日早盤重摔64元，下殺到915元，跌幅6%以上，市值蒸發新台幣近1.66兆元，跌破24兆元來到23.7兆元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電26日早盤重摔64元，下殺到915元，跌幅6%以上，市值蒸發新台幣近1.66兆元，跌破24兆元來到23.7兆元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市經歷了2日颱風假，今（26）日迎來補跌賣壓，開盤重挫664.91點、來到22206.93點，早盤一度大跌980多點將近千點，創歷史盤中最大跌點。電子股成為重災區，主要是權值王台積電領跌，台積電早盤重摔64元，下殺到915元，跌幅6%以上，市值蒸發新台幣近1.66兆元，跌破24兆元來到23.7兆元。

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台股因颱風凱米休市2天，雖然台積電ADR昨（25）日上漲0.3%，但期間美科技股重挫，台積電一度ADR下挫5.6%，再加上昨日其他科技股續跌，包括Meta、微軟、輝達、美光、超微跌1到5%之間，因此今日台積電股價跳水，早盤一度重摔64元，下殺到915元，跌幅6%以上。

台積電跳空臉綠，市值蒸發新台幣近1.66兆元，跌破24兆元來到23.7兆元，也影響大盤約518點。再加上鴻海與聯發科跌幅也來到5到6%，其他電子股也軟腳，如日月光跌停，廣達、富邦金也走弱，因此台股早盤一度跌980多點將近千點，創歷史盤中最大跌點。

台積電Q2營收約新台幣6735.1億元，年增40.1%、季增13.6%，稅後純益約新台幣2478.5億元，與去年同期相比增加36.3%、與上季比較成長9.9%，每股盈餘9.56元，符合市場預期。展望Q3營收會落在美元224億至232億之間，季增9.5%、年增32%；毛利率則預計在53.5%至55.5%間，比外資預期更為樂觀，營利率約在42.5%至44.5%間。

台積電指出，台積電第2季度的業務得益於3奈米和5奈米技術的強勁需求，進入2024年第3季度，公司預計將受到對高階手機和AI相關需求的先進製程技術支持。展望全年，看好AI相關需球持續成長，台積電將持續支持客戶成長，公司將今年的資本支出預算範圍縮小至美元300億至320億之間。

台積電董事長魏哲家則說，在過去的一年中，台積電觀察到來自AI和手機相關需求的增長，加大台積電對於先進製程的投入，2024年下半年預計仍是強勁的一年，故調高整年成長展望至中位數20%。


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