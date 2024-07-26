凱米颱風侵台總回顧！詭異路徑全球關注　「近8年最有感」不誇張

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台灣所在的西北太平洋在上半年至7月上旬相當安靜，總計只有2個颱風生成，且對台灣都沒有造成威脅，7月中旬起，台灣南方整片海域轉為大低壓帶，許多熱帶擾動在海面上發展，經過一段時間的醞釀後，7/20下午2時，凱米颱風終於在菲律賓東方海面生成，成為今年第3號颱風。
凱米颱風強度緩慢提升 路徑一度恐成「西北颱」
凱米颱風初期所處的地區「海溫高、垂直風切小」，相當適合其發展，7/22下午2時增強為中度颱風，當時世界各國模式大多預測，凱米颱風中心「不是削過北台灣陸地，就是從北部近海通過」，並在週三、週四（7/24、7/25）最接近台灣，台灣「海上陸上警報」發布機率相當高。
許多專家擔憂，若凱米颱風中心從北部近海通過，將成為令人聞風喪膽的「西北颱」，指颱風中心從台灣東方海面朝西北方前進，通過基隆和彭佳嶼之間的海面後，逆時針旋轉的氣流將替北台灣山區帶來劇烈降雨，雨勢集中在河川上游，將使淡水河口不易宣洩，颱風中心導致海平面上升，也增加海水倒灌危機，甚至比颱風登陸還嚴重。
凱米颱風看到台灣嚇一跳！轉一圈還是選擇挑戰中央山脈
凱米颱風持續向西北方前進，氣象署7/22晚間11時30分發布「海上颱風警報」，強度持續、暴風圈也不斷擴大，專家們也發現，凱米颱風西南側挾帶著「行星尺度」的對流，可能在靠近台灣時帶來巨大威脅，7/23上午11時30分，氣象署也發布「陸上颱風警報」，其外圍環流則開始替宜蘭山區帶來降雨，7/24日上午11時增強為「強烈颱風」。
凱米颱風7/24持續向台灣逼近，且受到北方高壓強盛影響，預估路徑越來越往南修，基本上確定會登陸台灣，不過在7/24下午3時開始，凱米颱風受到台灣地形影響開始減速，甚至出現往南偏折的情況，最後花費7小時轉了一圈才會到原點，期間颱風中心一度距離花蓮海岸線僅30公里，但遲遲不登陸。
7/24當天各界都關注凱米颱風到底要選擇何種路徑，不知要從宜蘭還是花蓮登陸？最終在7/25凌晨0時00分，凱米彷彿準時衝線，從宜蘭南澳正式登陸，而在它眼前的，就是有「護國神山支撐」的中央山脈，凱米颱風快閃台灣4小時，7/25清晨就從桃園新屋出海。
凱米颱風打轉強度卻未減弱 直衝中央山脈才受重傷
而凱米颱風在東部海岸打轉時，其實出現相當有趣的現象，一般來說，颱風環流只要接觸中央山脈，強度很難不被削弱，何況凱米當時中心距離台灣陸地不到50公里，但凱米卻一直維持強颱的姿態，直到登陸台灣後才減弱為中颱，讓國內外許多專家感到不可思議，氣象署也將在事後對此展開近一步研究。
隨著凱米颱風進入台灣海峽，7/25下午5時減弱為輕度颱風，晚上7時登陸中國福建，不過颱風西南側發展旺盛的環流和西南風的環境，一整天持續替中南部帶來劇烈降雨，各地皆傳出淹水災情，甚至部分縣市「連續停班停課3天」，整體降雨也和登陸前氣象署預估「颱風影響期間」，南部山區將有2200毫米的降雨差不多。
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