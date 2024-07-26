王齊麟爆「休假都在約會」！與陳詩媛真實互動曝光 粉絲全被閃瞎
奧運金牌羽球國手王齊麟在4月的時候大方認愛樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），兩人時不時會透過社群隔空放閃，讓不少粉絲們看了都被他們的互動閃到不行。而近日王齊麟在前往巴黎參加奧運前，特地跟女友一起拍攝了一段影片，兩人在鏡頭前鬥嘴的畫面閃瞎大批粉絲，王齊麟甚至還自爆「休假都在約會」，吸引大批粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
樂天女孩陳詩媛在昨（25）日在社群上曬出自己跟王齊麟一起合拍的影片，從影片中可以看到，王齊麟一出場就非常自然地摟著陳詩媛的肩膀，結果女方開玩笑地表示：「不要碰我！我要與來賓保持距離好嗎？我男朋友會生氣。」但下一秒王齊麟還是忍不住繼續把手放到陳詩媛的肩膀上，看起來相當甜蜜。
而王齊麟被問到「第一眼看女生會看哪裡」時，他則看了陳詩媛一眼，並笑著說：「頭頂吧！」讓陳詩媛聽了瞬間笑出來。接著被問做過什麼貼心舉動，王齊麟則是摸了摸女友的頭說：「會幫忙拿對方拿不到的東西。」而被問到要求婚是真的嗎？王齊麟則直接看著陳詩媛說：「妳願意嗎？」讓陳詩媛瞬間超害羞，王齊麟也透露自己休假時間都在跟陳詩媛約會。
至於被問到會不會教陳詩媛打羽球一事，王齊麟直言：「當然要啊！奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎？」陳詩媛聽了瞬間不知道該說什麼，而王齊麟也保證自己在教學過程中絕對會是「愛的教育」，不會隨意罵人。
此外，陳詩媛也在貼文中寫道：「認識他以來，看過他最放鬆的一天應該是確定取得奧運資格的那一天，記得他重複算了好幾次積分後開心的跑來跑去跳著舞，興奮的跟家人夥伴們分享喜悅，但又馬上開始討論著接下來該加強什麼訓練！」陳詩媛也相信所有運動員都是每天帶著各種壓力努力突破自己，朝著更好的成績邁進，並熱血表示：「 2024巴黎奧運，讓我們一起為熱血奮戰的運動員們加油。」