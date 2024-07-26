奧運男籃／KD慘遭小老弟Edwards隔扣！甘願當背景：我拼命嘗試了

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Durant過去參加過3屆奧運，累計在五環賽場上拿到435分，高居美國隊隊史第一，場均19.8分亦是史上第一。他在隊內發言次數或許不像LeBron James和Stephen Curry那樣多，但他同樣是輩分高、說話分量重的老大哥之一，受到隊內球員的尊重。
KD這一次因為小腿傷勢，熱身賽一場都沒有打，不過他也全心投入在球隊之中，與隊友的互動、對外的發言都相當得體且夠水準。此前Embiid表示球隊許多人已老，不再處於巔峰狀態，此話一出也受到外界討論和質疑，認為後者在這題上答得不夠好。
35歲的Durant當然也是那些老將之一，但他為自家先發中鋒緩頰，「當然，我們年紀都大了，身體跑了很長的里程數，但我們找到了在場上保持高效的方法，就像Joel（Embiid）在經歷傷病後所做的那樣。」這樣高球商的回答，不但表達了自己仍虎威尚存意思，言詞也沒有激烈到將矛頭轉向Embiid。
訓練中遭Edwards隔扣 KD分享並回覆
而今天KD又分享了一張特別的照片，那是他在隊內訓練慘遭Anthony Edwards隔扣的畫面，Durant在社群網站上寫道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（Im trying Jennifer.）。」
Edwards過去將Durant當成是偶像，對他的球技相當推崇，兩人今年在季後賽首輪對決，前者所屬的明尼蘇達灰狼擊敗了KD的鳳凰城太陽，兩人賽後擁抱致意，很有世代傳承的意味。
而Durant寫下的那句「Im trying Jennifer.」也很有意思，2018年拓荒者被鵜鶘橫掃，當時有一名球迷在拓荒者球星CJ McCollum的推特下回覆說，「你先贏下一場季後賽再說吧！」
當時McCollum很大氣的回復道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（I'm trying Jennifer）」，而這句話也變成了當時籃球圈很紅的一句話。Durant出現在這張照片上，成為Edwards精彩灌籃的背景，但好消息是這代表他在實戰訓練中的跑跳應該沒有太大的問題。
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