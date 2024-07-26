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奧運男籃／KD慘遭小老弟Edwards隔扣！甘願當背景：我拼命嘗試了

▲今（26）日Kevin Durant參與訓練，還被媒體分享出一張被Anthony Edwards隔扣的照片，他大氣地分享並寫道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（Im trying Jennifer.）。」（圖／美聯社／達志穎像）
▲今（26）日Kevin Durant參與訓練，還被媒體分享出一張被Anthony Edwards隔扣的照片，他大氣地分享並寫道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（Im trying Jennifer.）。」（圖／美聯社／達志穎像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃即將在奧運會上接受挑戰，隊史奧運得分王「KD」Kevin Durant能否傷癒復出，將會是他們爭金關鍵。今（26）日Durant參與訓練，還被媒體分享出一張被Anthony Edwards隔扣的照片，他大氣地分享並寫道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（Im trying Jennifer.）。」

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KD是美國隊奧運得分王　本屆熱身賽還沒出賽

Durant過去參加過3屆奧運，累計在五環賽場上拿到435分，高居美國隊隊史第一，場均19.8分亦是史上第一。他在隊內發言次數或許不像LeBron James和Stephen Curry那樣多，但他同樣是輩分高、說話分量重的老大哥之一，受到隊內球員的尊重。

KD這一次因為小腿傷勢，熱身賽一場都沒有打，不過他也全心投入在球隊之中，與隊友的互動、對外的發言都相當得體且夠水準。此前Embiid表示球隊許多人已老，不再處於巔峰狀態，此話一出也受到外界討論和質疑，認為後者在這題上答得不夠好。

35歲的Durant當然也是那些老將之一，但他為自家先發中鋒緩頰，「當然，我們年紀都大了，身體跑了很長的里程數，但我們找到了在場上保持高效的方法，就像Joel（Embiid）在經歷傷病後所做的那樣。」這樣高球商的回答，不但表達了自己仍虎威尚存意思，言詞也沒有激烈到將矛頭轉向Embiid。

▲35歲的Durant為自家先發中鋒緩頰，「當然，我們年紀都大了，身體跑了很長的里程數，但我們找到了有效的方法，就像Joel（Embiid）在經歷傷病後所做的那樣。」（圖／美聯社／達志影像）
▲35歲的Durant為自家先發中鋒緩頰，「當然，我們年紀都大了，身體跑了很長的里程數，但我們找到了有效的方法，就像Joel（Embiid）在經歷傷病後所做的那樣。」（圖／美聯社／達志影像）
訓練中遭Edwards隔扣　KD分享並回覆

而今天KD又分享了一張特別的照片，那是他在隊內訓練慘遭Anthony Edwards隔扣的畫面，Durant在社群網站上寫道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（Im trying Jennifer.）。」

Edwards過去將Durant當成是偶像，對他的球技相當推崇，兩人今年在季後賽首輪對決，前者所屬的明尼蘇達灰狼擊敗了KD的鳳凰城太陽，兩人賽後擁抱致意，很有世代傳承的意味。

而Durant寫下的那句「Im trying Jennifer.」也很有意思，2018年拓荒者被鵜鶘橫掃，當時有一名球迷在拓荒者球星CJ McCollum的推特下回覆說，「你先贏下一場季後賽再說吧！」

當時McCollum很大氣的回復道：「我拼命嘗試了，珍妮佛（I'm trying Jennifer）」，而這句話也變成了當時籃球圈很紅的一句話。Durant出現在這張照片上，成為Edwards精彩灌籃的背景，但好消息是這代表他在實戰訓練中的跑跳應該沒有太大的問題。


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