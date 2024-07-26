高雄停班停課！百貨公司開門了 漢神、夢時代15家營業時間整理
因凱米颱風影響，高雄今(26)日持續停班停課，幸風雨已明顯稍緩，昨天高雄的百貨大多原本預計下午開始營業，卻因為風雨激烈未歇，加上市區多處淹水，臨時又決議暫停營業一天。而今日，高雄的百貨則多數決議將於12點開始營業，包含漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、義享時尚廣場、義大世界購物廣場、大立百貨等，都宣布將於中午12點開始營業，其中最早則為Global Mall 環球新左營車站、SOGO高雄店，將於11點營業。
記者葉盛耀/綜合報導
漢神百貨：12點開始營業
漢神巨蛋：12點開始營業
夢時代：12點開始營業
義享時尚廣場：12點開始營業
義大世界購物廣場：12點開始營業，樂園11點開園
SOGO高雄店：11點開始營業
大立百貨：12點開始營業
大統五福店：12點開始營業
高雄大遠百：12點開始營業
新光三越左營店：12點開始營業
新光三越三多店：12點開始營業
Global Mall 環球新左營車站：11點開始營業
SKM Park Outlets 高雄草衙：12點開始營業
MLD台鋁生活商場：12點開始營業
岡山樂購廣場：12點開始營業