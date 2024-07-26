孫燕姿曝回歸歌壇「要等10月之後」！明年再開演唱會 原因曝光
金曲歌后孫燕姿日前迎來46歲生日，透露自己生病了一個月，不僅突然開始狂冒汗，某次還發抖了2小時，甚至因為感冒看遍各大醫生，也曾掛過急診，導致演唱會訓練中斷。不過她也透露，即使如此，明年還是一定會有演唱會，因為舞台圖已經定了。只是目前還沒辦法正式回歸歌壇，因為小孩要準備考試，等10月考完之後，她才能好好工作。
記者朱祖儀／綜合報導
孫燕姿日前在IG分享慶生影片，透露前陣子參加完福州音樂節之後就生病了一個月，不僅突然全身冒汗，還開始不自覺地瘋狂發抖，身邊工作人員看了都很擔心，「我印象中沒有這樣發抖過，我全身發抖了2個小時。」更慘的是，在那之後她就一直生病，病到眼睛泛紅、臉色很差，之後還感冒看遍了中醫、西醫，且曾去掛急診，導致演唱會鍛鍊中斷，讓她心情跌至谷底，感覺之前的努力都歸零了。
不過孫燕姿表示，演唱會是明年一定會發生的事情，因為舞台圖已經定了，很多東西也在準備當中，所以即使她曾中斷訓練，但現在已經在慢慢調養身體和心情，等到明年應該就準備好了，且年底也會推出新作品，她還說希望到時候可以和大家面對面唱歌。
但孫燕姿強調，如果要完全回歸工作，需要等到10月之後，「因為到時候我小孩考完試了，父母的心酸你們會懂的，父母之間就知道緊張是真的」，更說小孩考試宛如父母考試一般，字裡行間都是對孩子的擔心，更直呼「當媽媽好難！」