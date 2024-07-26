阿信發文關心南部淹水！留言區變「災情回報中心」 超慘情況曝光
凱米颱風強度減弱，氣象署今（26）日於早上8點30分解除海上、陸上颱風警報，不過持續對中南部發布豪雨特報，而南台灣淹水情況嚴重，災情陸續傳出。五月天阿信昨天發文關心南部的淹水災情，意外讓留言區變災情回報中心。
記者楊穎軒／綜合報導
阿信昨天下午在Threads寫下：「除了花東強風，高屏一帶連續兩天降雨量，是不是都快比我高了...防災、醫護人員們都辛苦了！」貼文發布半天，吸引8.8萬人瀏覽人次、超過6500人留言，「你真的真的特別特別好啊！世界有陳信宏，真的有變得更好」、「快比你高就真的很高」、「大家都平平安安，健健康康！」
其中一半以上的粉絲放上中南部淹水的照片，有人從高鐵窗戶望出去竟是一片汪洋，「已經分不清楚原本是道路還是田地」，還有人阿嬤家的田全部被水覆蓋，慶幸雞舍和雞隻沒事，另有女粉絲分享站在家裡客廳，水淹到小腿肚，雙手一攤、表情無奈的照片，以及粉絲秀出透天厝家門外淹滿水的監視器畫面。
也有不少粉絲為醫護人員，「謝謝阿信！執業這麼多年早已經習慣颱風天執勤，只因病人需要我們這些護理人員、急重症人員，只因這是我們的使命感！今天阿長也自己親自出來上班，真的超級感動，幫忙分擔我們的業務量」、「原本還想說...我是不是走錯科了，每次颱風假都與我無緣。偶爾颱風天也想放假（這想法很邪惡吧），但...放假意味著犧牲另一名同事的放假日。謝謝你的一句辛苦了，我好像又有動力了，身為醫院螺絲釘一員，等等準備出發去上12個小時的夜班。」