連俞涵合作高橋一生「每天心臟跳得好累」！曝心聲：活到殺青真好
藝人連俞涵近期跟日本超人氣演員高橋一生共同演出台劇《零日攻擊》（ZERO DAY），吸引不少粉絲關注，大家都好奇兩人在拍戲時是否會有什麼特別的互動。而連俞涵近日也透過社群分享自己跟高橋一生合作的實際心情，並坦言自己只有在演戲的時候，才有辦法平靜地跟高橋一生相處，甚至直言：「完整活到殺青真是太好了。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
連俞涵近日透過社群分享自己跟男神高橋一生合作過後的心情，她透露之前拍攝時，蘇導一直在耳邊說：「你看他（高橋一生）多愛你。」但連俞涵為了要保持好角色的狀態，便只能向導演說：「我的角色現在不能回應這個，你不要用你的少女心視角影響我角色啊啊啊啊！」連俞涵接著說：「拍戲到凌晨殺青，早上就直接記者會了，突然沒有角色之後，我瞬間不知道怎麼面對高橋先生。」連俞涵坦言：「每天在片場，心臟都跳得都好累，除了『早安你好』跟『明天見拜拜』之外，我完全說不出話。」
連俞涵也透露，自己每天都用五秒深呼吸，擠出幾句問候的話，就趕緊跑去梳化成角色的樣子，只有在討論劇本和角色故事時，自己才有辦法恢復正常狀態，「其它時候都趕緊飄走或是石化假裝我不在這裡，順利躲在角色後面活著，完整活到殺青真是太好了！心臟爆擊的零日攻擊，殺青啦。」
不少粉絲看到連俞涵的貼文後，都紛紛留言表示：「天啊！是我最愛的連俞涵和我最愛的高橋一生，我心臟爆擊我要窒息了」、「直面高橋一生根本是夢啊」、「完全可以感受到妳心臟被爆擊的心情耶」、「好羨慕妳可以跟一生朝夕相處哦」、「看到妳說在片場每天心臟都跳得好累，我整個大笑出來」、「你們好有夫妻臉我的天。」
其實，先前男神高橋一生在出席記者會活動時曾透露，他覺得台灣的工作人員跟演員都非常專業，自己也是到了殺青之後，才知道有很多工作人員是自己的粉絲，但大家在工作的時候都沒表現出來，他也不知道和他一起演戲的連俞涵有看過自己的作品，是在活動上才第一次聽到這些事。