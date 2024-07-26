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奧運拳擊／男、女籤表出爐！黃筱雯明晚登場　「四金釵」都有硬仗

▲ 台灣女子54公斤級的黃筱雯本屆巴黎奧運以非種子身分出戰，她可能在第二輪會碰上歐洲冠軍Stanimira Petrova，屆時將面臨一場硬仗。她預計在明晚的9點30分出戰。（圖／拳擊協會提供）
▲ 台灣女子54公斤級的黃筱雯本屆巴黎奧運以非種子身分出戰，她可能在第二輪會碰上歐洲冠軍Stanimira Petrova，屆時將面臨一場硬仗。她預計在明晚的9點30分出戰。（圖／拳擊協會提供）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運正如火如荼地展開，在拳擊抽籤方面，我國女子54公斤級的黃筱雯以非種子身分出戰，她可能在第二輪會碰上歐洲冠軍Stanimira Petrova，屆時將面臨一場硬仗。她預計在明晚的9點30分出戰，而接在她之後的吳思儀則預計在10點50分出擊。這次「四金釵」籤表都不算好打，需全力以赴爭取晉級機會。

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黃筱雯被外媒看好奪金　首戰對上

在此前，美媒《運動畫刊》專欄作家Brian Cazeneuve預測中華隊拿下1金2銅，其中唯一一面金牌看好是由「拳擊甜心」黃筱雯取得。當時教練劉宗泰受訪時表示，預測多少會帶來一些壓力，但黃筱雯仍會依照自己的步驟來調整，以平常心面對比賽，全力以赴。

黃筱雯將在明晚9：30對決蒙特內哥羅拳手Bojana Gojkovic，她在實力上應有優勢，不過晉級之後就可能隊上賽會頭號種子、保加利亞好手Stanimira Petrova，她是2屆歐洲冠軍和2屆歐運動會金牌得主。

▲代表輔仁大學的「台灣女拳王」林郁婷在113年全大運公開女生組拳擊第6量級勇奪金牌。（圖／全大運提供）
▲女子57公斤級的林郁婷名列頭號種子，她首輪輪空，次輪可能對上烏茲別克好手Sitora Turdibekova，她的半區還有第4、第5和第8種子。（圖／資料照）
林郁婷、賴主恩輪空　吳詩儀對決韓國名將

其他女子選手方面，女子57公斤級的林郁婷名列頭號種子，她首輪輪空，次輪可能對上烏茲別克好手Sitora Turdibekova，她的半區還有第4、第5和第8種子；女子60公斤級的吳詩儀是非種子，首輪對韓國名將吳妍智；而女子66公斤級的陳念琴也是非種子，第一場對上多明尼加的Maria Moronta，之後就可能對上美洲冠軍的巴西選手。

而男子63.5公斤級的賴主恩是賽會第2種子，他首輪輪空晉級16強，靜候對手產生。而男子71公斤級的甘家葳，則是第8種子，他這一區集聚各州冠軍，晉級形式凶險。

▲賴主恩精心綁了辮子頭登機，希望能帶來奧運。（圖／記者廖聿偉攝）
▲男子63.5公斤級的賴主恩是賽會第2種子，他首輪輪空晉級16強，靜候對手產生。（圖／記者廖聿偉攝）

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