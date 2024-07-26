奧運拳擊／男、女籤表出爐！黃筱雯明晚登場　「四金釵」都有硬仗

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在此前，美媒《運動畫刊》專欄作家Brian Cazeneuve預測中華隊拿下1金2銅，其中唯一一面金牌看好是由「拳擊甜心」黃筱雯取得。當時教練劉宗泰受訪時表示，預測多少會帶來一些壓力，但黃筱雯仍會依照自己的步驟來調整，以平常心面對比賽，全力以赴。
黃筱雯將在明晚9：30對決蒙特內哥羅拳手Bojana Gojkovic，她在實力上應有優勢，不過晉級之後就可能隊上賽會頭號種子、保加利亞好手Stanimira Petrova，她是2屆歐洲冠軍和2屆歐運動會金牌得主。
林郁婷、賴主恩輪空 吳詩儀對決韓國名將
其他女子選手方面，女子57公斤級的林郁婷名列頭號種子，她首輪輪空，次輪可能對上烏茲別克好手Sitora Turdibekova，她的半區還有第4、第5和第8種子；女子60公斤級的吳詩儀是非種子，首輪對韓國名將吳妍智；而女子66公斤級的陳念琴也是非種子，第一場對上多明尼加的Maria Moronta，之後就可能對上美洲冠軍的巴西選手。
而男子63.5公斤級的賴主恩是賽會第2種子，他首輪輪空晉級16強，靜候對手產生。而男子71公斤級的甘家葳，則是第8種子，他這一區集聚各州冠軍，晉級形式凶險。
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