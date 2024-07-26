凱米颱風警報解除　中市府全力加速恢復市容

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消防局說，截至今(26)日為止，EMIC災害防救資訊系統已受理2,386件災情，其中以樹木倒塌案件、廣告物招牌掉落及道路積淹水最主要案件類型。環保局今恢復垃圾車清運，全力協助市民進行市容恢復及家戶清潔，務必提供市民整潔乾淨的街道。
針對道路通行安全，建設局說，大甲區北堤東路、沙鹿區光華路因短時強降雨積水，建設局接獲通報後進行預防性交維封閉，待降雨趨緩後積水自然消退後開放通行。
另建設局權管16處車行地下道及53處淹水監視點部分，執勤人員徹夜監控，並透過智慧型App主動發報水位預警功能強化監控效能，確保地下道不會因淹水而發生人車誤闖情形，監控期間發現地下道洩水孔遭雜物堵塞，第一時間派工處理，排除積淹水發生可能性，保障市民通行安全。
此次凱米颱風災害案件多數為樹木倒塌，其他零星案件為道路積水及下陷坑洞、路燈損壞等，建設局接獲通報即動員人力機具就影響道路通行部分優先處置。部分中市公有停車場也有樹木傾斜倒塌及斷枝散落情形，影響停車場內車輛及行人動線，經交通局全力排除，目前各停車場均已恢復正常進出。
另交通號故障路段及自主巡查號誌故障不亮部分，交通局獲報已通知廠商進行修復，正陸續恢復正常運作中。
針對和平區及太平區達土石流紅色警戒區域，民眾已進行疏散撤離至安全區域。後續受到颱風引進西南氣流影響，不少地方出現強降雨情形，市府仍維持高度警戒，適時排除各種災損。