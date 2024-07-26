高雄豪大雨特報多處積淹水　連市區也不例外

凱米颱風警報解除　中市府全力加速恢復市容

▲路樹倒塌排除(圖／市政府提供2024.7.26)
▲路樹倒塌排除(圖／市政府提供2024.7.26)

記者柳榮俊/台中報導

中央氣象署今(26)日上午8時30分解除凱米颱風警報，台中市政府及災害搶修協助單位持續進行各項復原協助市民恢復市容及家戶清潔作業，市長盧秀燕已指示，市府各相關單位，包含建設、水利、民政、交通及環保等持續加速執行復原作業，包含路面倒塌樹木及障礙物清除、恢復民生供水、供電及交通號誌等。

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消防局說，截至今(26)日為止，EMIC災害防救資訊系統已受理2,386件災情，其中以樹木倒塌案件、廣告物招牌掉落及道路積淹水最主要案件類型。環保局今恢復垃圾車清運，全力協助市民進行市容恢復及家戶清潔，務必提供市民整潔乾淨的街道。


針對道路通行安全，建設局說，大甲區北堤東路、沙鹿區光華路因短時強降雨積水，建設局接獲通報後進行預防性交維封閉，待降雨趨緩後積水自然消退後開放通行。


另建設局權管16處車行地下道及53處淹水監視點部分，執勤人員徹夜監控，並透過智慧型App主動發報水位預警功能強化監控效能，確保地下道不會因淹水而發生人車誤闖情形，監控期間發現地下道洩水孔遭雜物堵塞，第一時間派工處理，排除積淹水發生可能性，保障市民通行安全。


此次凱米颱風災害案件多數為樹木倒塌，其他零星案件為道路積水及下陷坑洞、路燈損壞等，建設局接獲通報即動員人力機具就影響道路通行部分優先處置。部分中市公有停車場也有樹木傾斜倒塌及斷枝散落情形，影響停車場內車輛及行人動線，經交通局全力排除，目前各停車場均已恢復正常進出。


另交通號故障路段及自主巡查號誌故障不亮部分，交通局獲報已通知廠商進行修復，正陸續恢復正常運作中。


針對和平區及太平區達土石流紅色警戒區域，民眾已進行疏散撤離至安全區域。後續受到颱風引進西南氣流影響，不少地方出現強降雨情形，市府仍維持高度警戒，適時排除各種災損。

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