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Ben Simmons再遭知名名嘴砲轟！直言：他就是個徹頭徹尾的爛攤子

▲上個賽季因背部神經傷勢影響，導致全年僅出賽15場的籃網明星前鋒Ben Simmons，目前正力拼新賽季滿血回歸。不過知名名嘴Stephen Anthony Smith稍早則在節目上痛批他，並表示Simmons就是個「徹頭徹尾的爛攤子。」（圖／美聯社／達志影像）
▲上個賽季因背部神經傷勢影響，導致全年僅出賽15場的籃網明星前鋒Ben Simmons，目前正力拼新賽季滿血回歸。不過知名名嘴Stephen Anthony Smith稍早則在節目上痛批他，並表示Simmons就是個「徹頭徹尾的爛攤子。」（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃布魯克林籃網隊球星Ben Simmons ，在去年透過交易案來到籃網之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，缺席大量比賽，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題整季報銷，讓外界對他的罵聲不斷，不少名嘴也稱他是「薪水小偷」。對此美國知名籃球評論員Stephen Anthony Smith，稍早則在個人節目上痛批Simmons，直呼他就是個「徹頭徹尾的爛攤子。」

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Simmons經紀人稱　他專注於打出生涯最佳賽季

Ben Simmons的經紀人Bernie Lee日前接受美媒《紐約郵報》訪問，談到Simmons新賽季的個人目標，他表示：「Simmons目前專注於打出職業生涯中最好的一個賽季，如果他順利達成，相信外界對他的質疑都會消失。局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能夠帶領球隊變強的機遇，他很開心能自在地打球，因為自從他來到布魯克林後，就沒能這樣做過了。」

知名名嘴節目上砲轟Simmons　稱他就是爛攤子

Stephen Anthony Smith稍早則在節目上談到Ben Simmons，他痛批Simmons是一個「花花公子」，並說到：「有人說他有心理健康問題、有心理疾病，這在這個世界上確實是一個正當的問題，但我不想聽到任何有關於Simmons的這類話題。當他去兌換支票的時候，沒有任何的心理問題，當他穿著便服坐在板凳上，試圖打扮得像個現代男性模特的時候，也沒有任何心理問題，他很明顯就是一個花花公子的形象。

Stephen Anthony Smith最後更是表示，自己如果當面遇到Simmons，也會跟他說這些不悅耳的話，「你什麼都想做、什麼都能做，但就是不打球，讓你上場打球搞得好像要讓你上場打仗一樣，不過領工資你倒是從來不耽誤。Ben Simmons嚴重擾亂了76人隊的隊內秩序，他在籃網的所作所為也是如此，他就是個徹頭徹尾的爛攤子，如果我見到他，我也會當面告訴他這些。


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