凱米重創南台！中南部停班課 外交部南部辦事處下午可緊急領護照
颱風凱米外圍環流影響，中南部縣市今（26）日持續停班停課。考量民眾出國需要，外交部南部及雲嘉南辦事處在26日下午3時至5時提供緊急領取護照服務。
記者呂炯昌／台北報導
外交部發布新聞稿表示，凱米颱風逐漸遠離後仍有外圍環流影響，高雄及嘉義等地方政府連續三日宣布停止上班上課，外交部南部及雲嘉南辦事處為顧及民眾出國需要，在風雨減弱的前提下，將於今日下午3點至5點提供個人及旅行社緊急領取護照服務，但預訂7月24日中午12時30分以後領取的「速件」尚未製作完成，無法發照，其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等業務仍暫停。
外交部指出，外交部領事事務局、外交部中部及東部辦事處則已恢復上班，將正常提供民眾各項領務服務。 外交部領事事務局特別提醒南部有緊急領取護照需求之民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照。另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。 南部民眾如因急難救助需求，需要臨時辦理護照，請洽外交部領事事務局（02-2343-2807、02-2343-2808）、該局臺灣桃園國際機場辦事處（0800-085095）或外交部中部辦事處（04-2251-0799）協助。 ...