郭正亮示警放2天颱風假蒸發400億！她提高雄災情怒轟：天龍思維

凱米重創南台！中南部停班課　外交部南部辦事處下午可緊急領護照

▲受颱風凱米外圍環流影響，中南部縣市持續停班停課。（圖／台電提供）
▲受颱風凱米外圍環流影響，中南部縣市持續停班停課。（圖／台電提供）

記者呂炯昌／台北報導

颱風凱米外圍環流影響，中南部縣市今（26）日持續停班停課。考量民眾出國需要，外交部南部及雲嘉南辦事處在26日下午3時至5時提供緊急領取護照服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發布新聞稿表示，凱米颱風逐漸遠離後仍有外圍環流影響，高雄及嘉義等地方政府連續三日宣布停止上班上課，外交部南部及雲嘉南辦事處為顧及民眾出國需要，在風雨減弱的前提下，將於今日下午3點至5點提供個人及旅行社緊急領取護照服務，但預訂7月24日中午12時30分以後領取的「速件」尚未製作完成，無法發照，其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等業務仍暫停。

外交部指出，外交部領事事務局、外交部中部及東部辦事處則已恢復上班，將正常提供民眾各項領務服務。  外交部領事事務局特別提醒南部有緊急領取護照需求之民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照。另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。  南部民眾如因急難救助需求，需要臨時辦理護照，請洽外交部領事事務局（02-2343-2807、02-2343-2808）、該局臺灣桃園國際機場辦事處（0800-085095）或外交部中部辦事處（04-2251-0799）協助。 ...

更多「凱米颱風來襲」相關新聞。

凱米重創南台灣慘變「水世界」！蔣萬安下令：將全力支援救災

颱風凱米暴雨重創南台灣　柯文哲：抗災不分黨派一起為台灣祈禱

凱米重創南台灣慘變「水世界」　國軍投入兩棲突擊車救災

凱米颱風遠離　北市清潔隊25日晚間原時段加班收運垃圾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載