GOT7 BamBam深夜發文「不想醒來」嚇壞粉絲 道歉刪文吐痛苦心聲
韓國人氣男團GOT7在2021年宣布全體成員不續約後，其中的泰國籍成員BamBam以Solo歌手身分出道，展開獨立活動。不僅如此，從在團時期就是團中「綜藝擔當」的BamBam除了音樂活動外，綜藝節目的行程也滿檔，人氣依然不減。25日凌晨，BamBam竟突在IG上寫下「不想醒來」、「終於可以休息」等憂鬱字眼，雖然他隨即刪文道歉，解釋自己只是壓力大，但仍然嚇壞許多粉絲。
記者史平旭／綜合報導
去年帶著正規Solo專輯回歸後的BamBam，在美國、泰國、巴西、馬來西亞等多地展開巡演，同時也宣布今年8月即將帶著新專輯與粉絲見面，事業可謂是蒸蒸日上。沒想到，這樣的BamBam於25日凌晨，在IG上PO文寫下：「我只想睡覺，不想醒來，這樣我終於可以休息了！」此話一出立刻掀起熱議，相當擔心BamBam狀態的粉絲們湧入留言區安慰、鼓勵他，深怕BamBam走上南韓娛樂圈前輩們因為憂鬱而輕生的老路。
PO文後發現不妥，BamBam隨即刪除貼文，並再度更新動態吐露心聲，表示從去年到現在已經過了很長的時間，未來也還有很長的路要走，現階段的自己不止壓力很大，身體已經不適很長一段時間。雖然在文末也寫下自己沒事，只是壓力大，回應粉絲們焦急的擔憂，但回憶起BamBam平時在綜藝節目中的開朗的模樣，到如今竟寫下情緒低落的貼文，還是令粉絲相當心疼。
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