江坤俊因一事怨老婆「做事不擦嘴」 許聖梅怒轟：我無法認同
外科名醫江坤俊日前醜聞不斷，先是被爆出婚內出軌護理師，接著又傳出涉及性騷擾昔日搭擋主持人、《健康2.0》TVBS主播鄭凱云，儘管事後與妻子發布聯合聲明，稱自己沒有出軌也沒有性騷擾，風波仍難以平息。近日資深媒體人許聖梅登上節目時，指出江坤俊雖是暖男人設，其實對老婆有很多抱怨。
記者許芷芸／綜合報導
許聖梅在節目上表示，江坤俊曾透露自己當初會與太太結婚，是因為對方百依百順，但婚後老婆有自己的工作、事業，就不再對他順從。此外，她也提及江坤俊的老婆劉藺秦是「橋牌女神」，某次要到杭州參加比賽時，江坤俊竟抱怨「她騙我，不敢告訴我她要去比賽，說是要去工作」，事後江發現老婆其實是去比賽時，還直呼劉藺秦「做事情不擦嘴巴」。
對此，許聖梅傻眼批評：「這段我不能認同，老婆去比賽是光榮，幹嘛不贊成？我覺得很奇怪！」而提起劉藺秦，許聖梅感嘆她真的很愛江坤俊，一直覺得老公是自己的驕傲。事實上劉藺秦曾改過名，原名劉玉靜，之所以會改名是因為找來命理老師幫她取了新的名字，讓她能夠旺夫，命理老師告訴她：「妳老公在妳改完名之後，絕對會旺，財源廣進，各方面都非常好，家運也好」。
事實上，江坤俊早前被周刊爆料後，就與劉藺秦一同發表聲明：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」且劉藺秦還說老公「每晚都會回家」，暗示夫妻倆感情依舊，不過仍受到外界多方揣測。