賴清德赴美濃勘災　宣布中央補助淹水50公分每戶2萬元

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水利署長賴建信在簡報時指出，這次持續性強降雨超過河川及排水保護標準，24小時累積雨量超過1,400毫米，最高達1,700毫米，高雄市區平均時雨量均達100毫米，加上適逢年度大潮，市區宣洩緩慢，是高雄這次淹水的主因。
賴建信指出，水利署在2018年推出在地滯洪政策，加高易淹地區周邊農田暫時蓄洪，提升土地耐淹程度，降低淹水機率，加上美濃溪的治理，讓這次淹水面積大幅減少，未來仍會持續增加區域排水能力。
陳其邁表示，這次單日最高降雨量約是2009年的莫拉克風災及2010年凡那比颱風的單日總和，但因前瞻治水計畫，這次淹水面積減少，水也退得較快，他希望未來能繼續獲得中央支持。
陳其邁指出，為協助受災民眾，高雄市政府將補助淹水50公分每戶新台幣1萬5千元、50公分以下中低收入戶每戶5千元，他建議中央能加碼，以減輕災民的負擔與損失。
賴清德在聽取簡報後，表示已要求財政部及各地國稅局與縣市政府財稅單位合作，積極主動協助受災民眾減輕稅負，他也當場允諾中央將加碼補助，且全國適用。
賴清德強調，不僅僅是高雄，全台灣淹水50公分以上的民眾，每一戶補助2萬塊錢；50公分以下的中低收入家庭，過去經濟部是編5千塊錢，現在也應陳其邁的要求，加碼到1萬塊錢。
賴清德表示，這次凱米颱風適逢國軍年度的漢光40號演習，他在第一時間指示調整，讓國軍有餘力投入救災工作，希望將傷害減到最低。他感謝第四作戰區國軍全力投入救災，也感謝高雄市政府團隊、經濟部、水利署、台電及台水公司的辛勞，並表示中央會全力協助地方，希望盡快讓市民恢復正常生活。