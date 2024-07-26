歐客佬蟬聯世界盃虹吸賽台灣冠軍 咖啡豆買一送一同樂
世界盃虹吸咖啡大賽台灣區選拔賽成績揭曉，歐客佬精品咖啡的咖啡師朱紹齊摘冠，將代表台灣出賽明年世界盃大賽。去年台灣區冠軍張維欣，今年10月也將代表台灣參加在日本東京舉辦的世界盃虹吸大賽。歐客佬歡慶連續2年摘得世界盃虹吸大賽台灣區冠軍，即日起至29日全館咖啡豆、精品掛耳買一送一，與民同樂。
記者金武鳯/台中報導
世界盃虹吸咖啡大賽(World Siphonist Championship,WSC)是由日本精品咖啡協會SCAJ主辦，在2009年擴編為世界級國際賽事，已成為世界咖啡七大賽事之一。一年一度舉辦虹吸壺大賽由於加熱方式有別於其他沖煮類比賽，增加了沖煮變因，難度更高，可以說是目前國際咖啡賽事中最困難的比賽之一。
獲得今年世界盃虹吸大賽台灣區冠軍的歐客佬代表朱紹齊，是在10位參賽者中脫穎而出。朱紹齊大學時擔任咖啡社社長，畢業後投入咖啡行業。他表示水質對煮咖啡相當重要，咖啡後段的味道較苦，他藉由調整水溫來降低苦味，特殊的沖煮技巧與穩健台風受到評審肯定。他表示，將會繼續努力，希望在明年世界大賽中贏得佳績，為國增光。
去年贏得台灣冠軍的張維欣，除了在門市擔任咖啡師一職，也是咖啡證照班講師，今年將代表台灣前往日本東京挑戰世界盃冠軍。張維欣說:「全力以赴，爭取最好成績」。
成立於2009年的歐客佬精品咖啡，是全台唯一農場直營，產銷合一的連鎖咖啡品牌，多年來深耕世界各國產地的精品莊園咖啡，競標咖啡，目前擁有全台咖啡品項最多，超過100多款。歐客佬為慶祝喜訊頻傳，連續2年獲得世界盃虹吸台灣區冠軍，7月26日至29日連續4天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買一送一，詳情請洽歐客佬官方網站www.oklaocoffee.com。歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store。歐客佬網路購物車：www.oklaocoffee.net