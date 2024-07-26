他們《被偷走的那些年》 NOWnews獲平冤新聞獎肯定
由台灣冤獄平反協會主辦的「2024年第九屆平冤年度新聞獎」獲獎名單公佈，《NOWnews今日新聞》以《被偷走的那些年》獲得影像組深度報導類佳作。
文／張鴻儀
《被偷走的那些年》專題由NOWnews資深記者張鴻儀、王郁勳共同採訪製作，講述更生人伍戚傳與冤案平反者王瑞豐為求洗刷冤屈所做的努力。報導以死刑存廢釋憲案為引子，描寫遭判8次死刑的伍戚傳，如何捲入一場長達36年的牢獄之災。期間前總統陳水扁曾任律師時，更以科學驗證方式為伍戚傳爭取無罪。報導凸顯現代科學辦案檢視過去蒐證或證據判別的不足。
而在今（2024）年3月獲高雄高分院宣判無罪的王瑞豐，也首次接受NOWnews的影音專題採訪。報導講述王瑞豐在1997年遭指控與友人騎機車搶劫婦人，友人最終獲判無罪，王瑞豐卻遭軍法判刑5年的離譜案件。王瑞豐與妻子在鏡頭前述說26年來的心路歷程，更點出尋求再審平反的種種困難。報導中也訪問一路幫助王瑞豐的前立委邱顯智與前大法官黃虹霞，分別提出目前國內再審制度的不合理性。
NOWnews是本屆平冤新聞獎影像類獲獎作品中，唯一的網路媒體，在此獎項多屬傳統電視媒體擅長的競爭中能脫穎而出，評審認為NOWnews《被偷走的那些年》報導呈現媒體較少關注的伍戚傳、王瑞豐兩案，題材具有獨特性，報導中也指出我國再審率低的嚴重問題，給予肯定。