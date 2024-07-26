日韓股全倒！台股剉咧等「山雨欲來」　法人：分散布局降低波動

日月光投控二度調高資本支出　法說會後股價卻臉綠慘跌停

▲日月光投控昨日召開線上法說會，二度調高今年資本支出，看好本季業績續揚。但受市場復甦速度低於預期，毛利率略受壓抑，第3季財測成長不如預期，影響今日股價表現。（示意圖／翻攝Pexels）
▲日月光投控昨日召開線上法說會，二度調高今年資本支出，看好本季業績續揚。但受市場復甦速度低於預期，毛利率略受壓抑，第3季財測成長不如預期，影響今日股價表現。（示意圖／翻攝Pexels）

記者魏妤庭／台北報導

日月光投控昨（25）日召開線上法說會，原訂今（2024）年先進封裝營收增加2.5億美元（新台幣82億元）的目標將可超標，為滿足訂單需求，二度調高今年資本支出，並看好本季業績續揚，明年先進封裝營收會再倍增。不過，雖先進封裝業務具成長潛力，但第3季財報成長不如預期，短期內面臨市場復甦緩慢挑戰，今日開盤重挫跌停下殺到155.5元，下跌17元。

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日月光昨日公布第2季財報，單季稅後純益為77.83億元、季增37%、年增1%，每股稅後盈餘1.8元，上半年累計每股稅後盈餘為3.12元。

日月光投控表示，先進封裝需求比預期強，因此，集團年初設定全年先進封裝營收增加2.5億美元（新台幣82億元），目前來看可超越此目標，並看好成長態勢延續到明年。此外，原本預估今年資本支出約21億美元，年增4到5成，4月上調到年增5成以上，此次二度上調後，全年資本支出達30億美元（約新台幣984億元），較去年倍增，凸顯客戶需求遠超過預期。

日月光投控表示，下半年是傳統旺季，但市場復甦速度低於公司預期，毛利率也略受壓抑，預估未來會逐步回升到目標區間。展望第3季，封裝與測試產能利用率略提升到65%，第4季持續提升，並預估封測事業營收將季增7%到9%，電子代工服務將季增15%到20%。

針對後市展望，法人預估，日月光投控短期內財測不如預期，面臨市場復甦緩慢挑戰，先進封裝業務具成長潛力，中長線看好可望帶來營運增長，還需密切觀察未來業務及市場變化。

受到線上法說會第3季財測不如預期影響，日月光投控今日開盤就受到重挫，下殺到155.5元、一舉下跌17元，跌幅9.86%，臉綠慘跌停，盤中打開跌停，一度拉至157元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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