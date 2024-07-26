高虹安遭判刑！貪46萬洗頭買衛生棉 依法停職、邱臣遠代理市長
現任新竹市長高虹安，遭控於2020年擔任立委期間，涉嫌與自己的4名國會助理，詐領立院公費助理補助共46萬多元，被檢方依貪污、偽造文書等罪起訴，對此，高虹安否認指控。今（26日）上午，台北地院一審宣判，依《貪污治罪條例》判刑7年4月，而根據《地方制度法》規定，內政部將停止其市長職務，由副市長邱臣遠代理，之後若上訴二審，並於任期內改判無罪，可復職。
記者林盈君／綜合報導
據了解，高虹安涉詐領立院公費助理補助，遭檢方依法起訴，台北地院於去年開始審理，今年5月間辯論終結。高虹安遭告發於擔任立委期間，詐領立院的公費助理補助款，要求行政主任黃惠玟浮報、虛報公費助理酬金、加班費等，並取回差價充當「零用金」，初估共詐領62萬多元。
檢警介入偵辦後，扣除實際支付公費或私聘助理薪資等，認定有46萬多元為不法所得，且多用於高虹安私人行程，包括雙眼皮貼、衛生棉等藥妝、洗頭、看病等花費，且高虹安對此否認犯行，遭檢方痛批犯後態度不佳，建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權、沒收犯罪所得，以示警惕。對此，高虹安駁斥，此舉為「立法院行之有年的常態」，自認本案有「道德瑕疵」，但絕無貪污犯意與犯行。