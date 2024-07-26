直擊／漫博首日15萬人擠世貿！粉絲冒風雨夜排 人龍繞101空橋2圈
「第 23 屆漫畫博覽會」原訂於7月25日於台北世貿一館開展，不過由於凱米颱風停班停課休展一天，今（26）日一早雖然天空不作美，不過大批粉絲仍冒雨排隊，昨日更有粉絲不畏颱風雨夜排搶福袋，早上10點一開門估已有萬人到場，知名出版社排隊人潮，繞101人行空橋兩圈。
記者鍾怡婷/綜合報導
暑假最夯動漫盛會「第23屆漫畫博覽會」即起至29日於世貿一館熱情登場，共計有約150家廠商超過1200個攤位重裝登場！也樂觀預期總參觀人潮能破64萬人，上看3億商機。
「第23屆漫畫博覽會」2020、2021年因疫情停辦，去年活動首日直達15萬人，5天活動吸引64萬人次，而官方透露由於昨日因颱風停辦一天，早上世貿湧入大批人潮，「預估今年首日有機會破去年15萬人紀錄」。
今（26）日雖下著毛毛細雨，不過有不少粉絲從前一晚就衝展場夜排，根據現場民眾透露，凌晨6時30分購買《原神》聯票入場的排隊人潮已破100人到場，上午10時起現場人員預估至少要排超過2小時才能入場。
早上10時開展估已有萬人搶第一波到場，各大出入口排滿長長人龍，知名出版社的排隊人龍，更是一路從世貿延續到101人行空橋，並且繞了兩圈才看到隊伍末端。
「第23屆漫畫博覽會」由於開展售日因凱米颱風取消展期，接下來26日至28日展出時間調整為上午10點至晚上7點，29日維持上午10點至晚上6點。