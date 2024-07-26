都扣1級分！分科測驗考生曝「被數學折磨」 還有答案卷寫赤壁賦
113學年度分科測驗才剛落幕，大學入學考試中心考試委員會今（26）日審議違規事宜，其中閱卷組提報51件在作答區書寫與答案無關之文字或符號，包括就有考生自曝「被數學折磨得很透澈」、繪製哆啦A夢、默寫《赤壁賦》等，該科將遭扣減1級分，另有126件考區提報違規，其中前三名為未持應試有效證件正本59件、行動電話未完全關機20件，以及應試時飲水、嚼食口香糖或未經申請逕行飲水服用藥物16件。
記者林則澄／台北報導
大考中心指出，今年度分科測驗報考人數共有4萬2141人，其中閱卷組提報違規共有51件，相比去年略減17件，皆為考生於作答區書寫與答案無關之文字或符號，包括在答案卷上繪製女性形象，並以文字寫下「數學torture（折磨、虐待）得我很透澈」，以及繪製哆啦A夢，並以文字寫下「長大後我發現，就算沒出息，只要還有氣就很了不起了」，更甚者有默寫《赤壁賦》等，該科都被扣1級分。
大考中心提到，考試服務處提報違規情形共有180件，相比去年略減11件，其中177件是考生未依規定於答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，該科將被扣1級分，另有3件則是汙損、破壞答題卷，包括損壞答題卷條碼、戳破答題卷的定位點等，該科也被扣1級分。
大考中心說明，考區提報試場違規共有126件，相比去年減少15件，其中最多的是考生未持應試有效證件正本並至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室59件，另有考試開始響鈴後發現考生攜帶行動電話，未完全關機20件，以及考生應試時飲食飲水、嚼食口香糖或未經申請逕行飲水服用藥物16件，還有考生於考試開始鈴響前翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答8件，以及考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答動作（包括擦拭、加黑劃記、增補文字或標點符號、簽名等）7件。
另外，分科測驗將在下週一（29日）提供網路成績查詢、考生成績簡訊通知以及相關統計資料，並將寄發成績通知單至指定通訊地址。大考中心主任表示，受到颱風影響，今日也會公布各考科選擇題答案、非選擇題評分原則，以及針對試題題目、答案的反映意見回覆內容，均會公告在相關網站。