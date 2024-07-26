涉貪詐領助理費！顏寬恒今一審出爐　遭判7年10月、褫奪公權3年

涉貪汙同天判刑！高虹安一審遭判刑7年4月、顏寬恒重判8年4月

▲新竹市長高虹安日前因涉嫌詐領助理費遭起訴，今（27）日台北地方法院傳喚8名證人，其中包括高辦前行政主任黃惠玟。（圖／）
▲新竹市長高虹安日前因涉嫌詐領助理費遭起訴，今（27）日台北地方法院傳喚8名證人，其中包括高辦前行政主任黃惠玟。（圖／）

記者林盈君／綜合報導

現任新竹市長高虹安，遭控於擔任立委期間，涉嫌詐領助理費達新台幣46萬餘元，台北地檢署偵結，依貪汙、偽造文書等罪起訴，今年5月22日辯論終結，今（26日）上午11時，台北地院一審宣判結果出爐，判刑7年4月。同樣於今天被判刑的，還有立委顏寬恒，因涉嫌詐領助理費等，遭台中地院判刑8年4月。

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▲國民黨立委顏寬恒因沙鹿豪宅捲入侵占國有地、房產假買賣、詐領助理費等案，一審定於後天宣判。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.23）
▲立委顏寬恒因詐領助理費等「3大罪」，遭檢方偵結起訴，台中地院今（26日）一審結果出爐，顏寬恆涉貪汙遭判7年10月、褫奪公權3年。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.23）
據了解，立委顏寬恒因涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費等「3大罪」，遭檢方偵結起訴，案經台中地院審理，今（26日）上午一審結果出爐，顏寬恆涉貪汙遭判7年10月、褫奪公權3年；偽造文書6月、可易科罰金，共判刑8年4月。其中竊佔國土無罪，但其胞弟顏仁賢因此遭判刑6月，得易科罰金。

而高虹安被控於2020年2月至11月、擔任立委期間，要求公費助理黃惠玟等人以虛報、浮報方式，將每月受領薪資、加班值班費算至上限金額，再把差額繳回給高虹安，供其自行決定用途；台北地檢署統計，高虹安總計詐得領達46萬多元，依貪污治罪條例、使公務員登載不實罪等罪，起訴高虹安、黃惠玟等5人。

法院審理期間，助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑，至於王郁文及高虹安則否認犯罪。根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例，一審判處有期徒刑以上者將停止其職務，若二審經改判無罪可復職。

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