日韓股全倒！台股剉咧等「山雨欲來」　法人：分散布局降低波動

電金傳無力！台積電一度挫64元　台股殺近千點、盤中跌758點

▲台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，電金傳全面熄火，一度重挫近千點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，電金傳全面熄火，一度重挫近千點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市過去兩天因為颱風假休市，在這期間美股大跌，科技股淪為重災區，連帶讓日本股市、韓國股市也是下跌表態。也因此台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，開盤立即重挫664.91點、來到22206.93點，電金傳全面熄火，台積電更是一度下殺64元，拖累台股下殺近千點，來到21889.61點，跌破22000點關卡，午盤則是下跌765.95點或3.35%，來到22105.89點，跌破季線。而台股今日收周線。

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台股下殺將近千點，中小型股也難逃賣壓，開盤下跌7.8點，不過在營建、光電類股支撐下，盤中跌幅迅速收斂，午盤下跌2.91點或1.09%，來到264.64點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、鴻海、友達、玉山金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、安國。

權值股全面走低，台積電開盤下跌64元，來到915元，為當前最低價，隨後在買盤挹注下，午盤跌勢收斂到下跌53元或5.41%，來到926元；鴻海開盤下跌11.5元、來到190元，跌破200元關卡，最低來到188.5元，午盤則是下跌9.5元或4.71%，來到192元；聯發科午盤下跌35元或2.75%，來到1240元。

此外，日月光投控被打到跌停板，昨日召開線上法說會，原訂今（2024）年先進封裝營收增加2.5億美元（新台幣82億元）的目標將可超標，為滿足訂單需求，二度調高今年資本支出，並看好本季業績續揚，明年先進封裝營收會再倍增。不過，雖先進封裝業務具成長潛力，但第3季財報成長不如預期，短期內面臨市場復甦緩慢挑戰，今日開盤重挫跌停下殺到155.5元，下跌17元。

不過盤中還是有族群在點火，電線電纜類股指數盤中翻紅，午盤上漲0.33%，其中大亞上漲2.15%、來到56.9元，艾美特-KY上漲1.6%，華新、宏泰、華榮、華電力守紅盤。

此外，支撐櫃買指數逆勢走高的還有光電、營建類股。上櫃光電族群類股指數逆勢上漲2.2%，其中友輝亮燈漲庭來到76.7元，上揚上漲逾8%，萬達光電上漲逾7%，元太上漲逾6%，均豪上漲逾4%，熒茂、晶達上漲逾3%。表現格外強勁。

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