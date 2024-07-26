凱米重創！台鐵搶修員險遭活埋　員工求：降低死傷風險好嗎？

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昨日台鐵公司工務單位派出8名員工搶修花蓮崇德段，但遇上山崩，8人險些被活埋。林育弘透過臉書發文感慨，自從0403地震搶修至今，花蓮飽受天災威脅，每次發生事情台鐵第一件被問的事情就是幾點能通車，同仁第一時間接到通知後棄家庭不顧，就趕快出發至事發地點搶救，「各位搶修同仁為了鐵路冒險犯難的心，在我們心中那是一種使命感、認同感及責任感」。
林育弘指出，這些英勇出勤的同仁，平時就得披星戴月的工作，「但鐵路給的夜點費120元請問現在能買什麼點心？在時速130km/h的火車旁進行工作，危險津貼才3000元？更何況現在石頭天上飛、泥巴地上流，警察等其他事業單位夜點費、危險津貼都已經增加到哪裡去了，鐵路同仁還在領著這份微薄的薪水工作這樣合理嗎？」
林育弘說，這次同仁差點被活埋的事件讓他心有戚戚焉，「我們都願意為了公司拼命，這次的事件現場同仁在第一時間就有反應有生命受到威脅的可能性，可是仍然要他們去做拍照或監視，未來如果現場同仁已經評估有危險，請長官們下達離開現場的指令好嗎？大家對於工作的態度絕對不會因為想偷懶而謊報危險，請不要讓同仁深陷危險之中。」
林育弘直言，「鐵路肩負大眾運輸的使命，搶通壓力一定很大，但請在現場基層人員身體生命安全的時候再給壓力好嗎？我們從0403以來哪一次不是用盡全力在搶通？鈞長們可以要求但不能無理，多少家庭靠著這份微薄的薪水在過生活？我相信這次事情後，下次要臨時再找緊急搶修人員出門大家一定會有所顧忌了，又不是說狂風大雨時出門給到幾倍的薪水，萬一因公走了能領多少錢？領了花得到嗎？」
林育弘也說，他很喜歡鐵路這份工作，未來還會繼續面對各種挑戰，員工們還有很長的路要走，「我們不要求工作環境多舒適，只希望在需要我們用盡全力時，能讓員工受傷死亡的風險降到最低好嗎？」
談及下次遇到緊急狀況，林育弘表示，「我一樣會毅然決然地舉手，但請公司在保護員工方面做出改變，不然願意出勤的人只會越來越少。」並喊話請不要只用留才津貼2000元來打發這些願意留下來的同仁，請給大家相當的薪資及待遇。
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