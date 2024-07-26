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涉貪汙判無罪經典案例！搬馬英九「大水庫理論」也救不了高虹安？

▲高虹安的律師日前更抬出前總統馬英九的判決，援引重要見解「大水庫理論」，他強調，雖然兩件個案的案情不一樣，但意思很像。（圖／翻攝自陳水扁臉書）
▲高虹安的律師日前更抬出前總統馬英九的判決，援引重要見解「大水庫理論」，他強調，雖然兩件個案的案情不一樣，但意思很像。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者莊蕙如／台北報導

現任新竹市長高虹安，遭控於擔任立委期間，涉嫌詐領助理費達新台幣46萬餘元，台北地檢署偵結，依貪汙、偽造文書等罪起訴。今（26）日上午11時，台北地院一審宣判結果出爐，判刑7年4月。

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高虹安的律師日前更抬出前總統馬英九的判決，援引重要見解「大水庫理論」，他強調，雖然兩件個案的案情不一樣，但意思很像，他解釋，本案的公務支出大於所得助理費，這都足以證明高虹安沒有詐欺財物的不法意圖。

「大水庫理論」的由來來自特偵組的前身查黑中心在民國96年，認定馬英九報領特別費後存於私人帳戶、沒有實際支出，共詐領「不需檢具單據」的特別費1117萬元，依涉貪污治罪條例第五條第一款「利用職務機會詐取財物」起訴。

馬英九當時因將特別費按月直接存入個人薪資帳戶中，帳戶中有不少款項作為私用，因此被認定涉貪。馬英九當時則提出了所謂的「大水庫理論」，指公私款雖混雜，但金錢並「不記名」，只要收支相抵，即未觸法。

馬以任內可報為因公支出之公益、公務捐贈的總金額共達五千一百五十萬三千一百九十九元，遠高於領到的一千多萬特別費作為無罪抗辯，法官採納，因此判處無罪。


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