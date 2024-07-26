Energy將攻蛋開唱！牛奶昔撕衣露肌片被挖出 千人嗨：明天也要看
「最殺舞蹈男團」Energy睽違22年，再次以牛奶、阿弟、坤達、Toro、書偉5名成員重返歌壇，且將在明（27）日登上小巨蛋開唱，由於已經許久沒看到他們合體舉辦大型演唱會，因此不少粉絲都相當期待。現在還有人挖出牛奶（葉乃文）當年在演唱會上開撕黑色背心，露出大片胸膛的畫面，許多粉絲敲碗喊「明天也想看」、「明天幫牛奶多準備幾件衣服！」
記者朱祖儀／綜合報導
相信音樂的宣傳部「好小宗」25日在IG分享一段影片，看到當年牛奶站上舞台表演時，直接霸氣把身上穿的黑色背心撕成兩半，露出大片胸膛，雖然因為他皮膚白皙加上燈光太亮，當年畫質也不太清晰，但仍可以看到他身上的肌肉線條，文章中也笑說，「葉乃文就是我們那個年代的金珉奎（SEVENTEEN成員）。」
雖然影片沒有透露這是哪一場舞台演出，不過從下方字幕看到「葉乃文」、「熱牛奶」，可以得知應該是牛奶退出Energy之後，以個人身分出道的階段，其中〈熱牛奶〉是他2008年發行《舞是刀》專輯裡的歌曲，所以這段影片應該是2008年之後的畫面。
影片曝光後吸引上千粉絲按讚，興奮表示「衣服撕掉、全都撕掉baby」、「牛奶衣服多準備幾件，這個影片是沒有付錢可以看的嗎？超級養眼」、「為什麼我一直看了十分鐘」、「奶哥身材也太好了吧，好壯」、「啊啊啊牛奶肌的部分，還是期待今年奶哥的胸肌」、「小巨蛋也能有這福利嗎」、「有人也是一直看一直看的嗎？」
Energy時隔20多年回歸樂壇，一推出新專輯馬上就有好成績，歌曲〈星期五晚上〉掀起熱潮，全民瘋跳16蹲，他們也準備在本周末登上台北小巨蛋舉辦「一觸即發演唱會」，且一次連開兩場，9月初更準備唱進高雄。許多歌迷都期待這次的精采演出，雖然無法得知他們是否會大秀肌肉，不過牛奶先前受訪時曾笑說，現在當爸爸之後，已經不太會做危險的事情了，「演唱會還是會有高難度動作，但在自己的能力範圍內還是會去做，有風險的就不要逞強。」