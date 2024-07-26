影／名列立院「億元男」　顏寬恒：被控詐助理費是對我最大污辱

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏寬恒說，林進福長期義務當他的助理，2017年國會助理出缺，他在2018到2020年聘林當正式的國會助理，審理過程他向庭上呈現證據，助理費屬林進福所有，目前為止都在私人帳戶中。至於林太太的記帳方式，係出於個人想法，她在法庭已經清楚說明和顏寬恒毫無相關，且有很多人出庭作證，林進福確定從事工作，很遺憾法院沒有斟酌對他有利的證據。
依立法院最新財產申報，顏寬恒被列為國民黨立委3位「億元男」之一，他強調自己的服務團隊、幕僚人數遠超過法定國會助理的2倍，「我沒有動機和理由要詐領助理費，這是對我最大的污辱！」至於豪宅假買賣案，他表示當時名嘴、媒體不斷盯梢，嚴重影響家人子女的生活安全，「為了保護他們我決定賣掉房子，不管多便宜都要賣！」但屋內家具等物也是一種投資，很感謝買方同意讓他暫時寄放，法官不能因為賣得便宜、他的東西沒搬走，就依此認定是假買賣。
顏寬恒說，整個事件的核心，從他的房子被指控竊佔國有地開始，搜索後才衍生後面的偽造文書、助理費案，當時太太依500萬交保已是天大冤枉。如今核心事件起訴後一審判無罪，後面二案的污辱抹黑更誇張，令他無法接受。雖然當前的處境無比艱難，但他相信自己清白無罪，將透過法律救濟捍衛名聲與權益。