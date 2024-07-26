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影／名列立院「億元男」　顏寬恒：被控詐助理費是對我最大污辱

▲國民黨立委顏寬恒因涉詐領助理費被判7年10月後，主動出面說明。（圖／顏寬恒提供，2024.07.26）
▲國民黨立委顏寬恒因涉詐領助理費被判7年10月後，主動出面說明。（圖／顏寬恒提供，2024.07.26）

記者顏幸如／台中報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入侵占國有地、房產假買賣、詐領助理費等案，一審依《利用職務詐取財物罪》判處7年10月、褫奪公權3年。財產上億的他表示，自己的服務團隊和幕僚人數，是國會助理的２倍，沒有動機和理由要詐領助理費，並二度強調「這是對我的最大污辱」，也心疼被判無罪的太太陳麗凌，在偵辦過程中500萬元交保，是天大的冤枉。

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顏寬恒的豪宅案今（26）日上午10時一審宣判有罪，顏寬恒於11時在服務處開記者會說明，強調司法不該受政治力量的干預操作，對於相關的荒謬指控，他感到極度震驚與遺憾，將提起上訴。

顏寬恒說，林進福長期義務當他的助理，2017年國會助理出缺，他在2018到2020年聘林當正式的國會助理，審理過程他向庭上呈現證據，助理費屬林進福所有，目前為止都在私人帳戶中。至於林太太的記帳方式，係出於個人想法，她在法庭已經清楚說明和顏寬恒毫無相關，且有很多人出庭作證，林進福確定從事工作，很遺憾法院沒有斟酌對他有利的證據。

依立法院最新財產申報，顏寬恒被列為國民黨立委3位「億元男」之一，他強調自己的服務團隊、幕僚人數遠超過法定國會助理的2倍，「我沒有動機和理由要詐領助理費，這是對我最大的污辱！」至於豪宅假買賣案，他表示當時名嘴、媒體不斷盯梢，嚴重影響家人子女的生活安全，「為了保護他們我決定賣掉房子，不管多便宜都要賣！」但屋內家具等物也是一種投資，很感謝買方同意讓他暫時寄放，法官不能因為賣得便宜、他的東西沒搬走，就依此認定是假買賣。

顏寬恒說，整個事件的核心，從他的房子被指控竊佔國有地開始，搜索後才衍生後面的偽造文書、助理費案，當時太太依500萬交保已是天大冤枉。如今核心事件起訴後一審判無罪，後面二案的污辱抹黑更誇張，令他無法接受。雖然當前的處境無比艱難，但他相信自己清白無罪，將透過法律救濟捍衛名聲與權益。

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