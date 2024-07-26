涉貪詐領助理費！顏寬恒今一審出爐　遭判7年10月、褫奪公權3年

高虹安涉貪助理費、堅不認罪遭重刑！「4助理起訴」僅他無罪

▲26日上午，新竹市長高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，褫奪公權4年，可上訴。（圖／NOWnews攝影中心）
▲26日上午，新竹市長高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，褫奪公權4年，可上訴。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林盈君／綜合報導

26日上午，新竹市長高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，褫奪公權4年，可上訴。其他遭訴的5人，前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟判2年、緩刑5年；前主任陳奐宇判1年、緩刑3年；前公關主任王郁文2年、緩刑5年；前法務主任陳昱愷無罪。

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▲高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，前公關主任王郁文2年、緩刑5年。（圖／NOWnews記者嚴俊強攝2024.07.26）
▲高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，前公關主任王郁文2年、緩刑5年。（圖／NOWnews記者嚴俊強攝2024.07.26）
據了解，檢方認定，高虹安以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，扣除實際支付公費或私聘助理薪資等，認定有46萬多元為不法所得。台北地院審理期間，高虹安否認犯罪，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷認罪，僅高虹安、王郁文不認罪，且律師團主張偵訊光碟有瑕疵，王郁文還控訴質疑檢察官辦案程序。

陳奐宇和陳昱愷坦承犯行，但供稱跟王郁文一樣，聽從「小兔」黃惠玟指示，申報加班時數、回捐加班費給零用金，高虹安沒針對回捐之事下指令，不過陳奐宇卻證稱，高虹安要他轉告黃惠玟，刪除手機對話紀錄，還希望「把辦公室電腦裡的檔案銷毀」。

案經北院審理，今天上午，高虹安被判7月4年、沒收11萬餘元；黃惠玟判處2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳奐宇判刑1年，緩刑3年，義務勞動100小時；王郁文判刑2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳昱愷則判無罪。

▲高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，前主任陳奐宇判1年、緩刑3年。（圖／NOWnews記者嚴俊強攝2024.07.26）
▲高虹安遭控涉貪詐領助理費，北院一審判7年4月，前主任陳奐宇判1年、緩刑3年。（圖／NOWnews記者嚴俊強攝2024.07.26）

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