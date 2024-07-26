凱米颱風尾帶來驚人雨量　黃偉哲提醒市民外出留意安全

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由於颱風攜帶的西南氣流水氣，降雨量豐沛，在大量沖刷下，造成八掌溪台南市後壁段於昨(25)日清晨，產生約1公尺缺口，溪水迅速淹沒北側稻田，市府相關單位立即封閉當地台1線路段，全力搶修，且協請水利署第五河川分署立即調派卡車、防汛資材等將缺口封閉，防範災情繼續擴大。
另外對於後壁等有淹水可能地區的民眾撤離，黃偉哲相當關切居民，責成相關單位及協請國軍進行預防性撤離，且要求當地區長持續關懷及協助，提供民生物資，同時持續回報安置進度。
颱風帶來的降雨已進入第三天，導致時有路樹傾倒及雜物散落路面，雖然市府派員持續清理，因仍持續下雨，故一時之間無法全部處理完畢，黃偉哲呼籲市民朋友外出時須多加留心路況，保障自身安全。
根據台南災害應變中心截至7月26日9時統計資料，目前收容安置33處，收容372人，撤離人數累計770人；86處道路封閉、部分或全部封閉橋梁50座。
另外災情統計包括路樹傾倒748件、廣告招牌掉落91件；建物毀損88件；道路及隧道及周邊41件；積淹水184件(退水中85件，其餘已退)；路燈等民生、基礎建設災情96件；其他災情36件；淹水戶數833戶(達50公分以上)。至於停電部分，累計約 8萬五千多戶，近8萬戶已恢復供電，其餘預計今晚9點前台電可望搶修完成。
此外，因應可能的劇烈降雨，針對玉井、六甲、東山、南化、楠西、白河及龍崎等7行政區13里發布土石流紅色警戒41條，黃色警戒7條。水位警戒部分:一級警戒5處，二級警戒6處。
雖然颱風已離台，黄偉哲指示市府各單位仍應嚴加戒備，保障市民生命財產安全，亦請民眾不要掉以輕心，切勿冒險海邊觀浪；另外，部分即將滿庫的水庫可能採取預防性洩洪措施，黃偉哲呼籲下游民眾務必注意，遠離河岸，以策安全。
市府呼籲市民朋友如有相關災情，可撥打119、110或1999(市民服務專線)進行通報，也可透過「台南水情即時通」APP，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災；或至台南市政府消防局官網查閱「台南市市民防災手冊」掌握更多天氣資訊。