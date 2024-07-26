2案遭判8年4月！顏寬恒喊「莫須有指控」：這是對我最大污辱
國民黨立委顏寬恒涉嫌詐領助理費、沙鹿豪宅被控涉竊占國土及假買賣，台中地方法院審理後，今（26)日依貪汙罪判7年10月、偽造文書罪判6月得易科罰金，竊占判無罪，全案仍可上訴。顏寬恒本人於今11時許現身回應，感到極度震驚跟遺憾，但他深信事實終將戰勝謊言、真相終將大白，正義也得以伸張。而服務處也速發出聲明稿。
記者莊蕙如／台北報導
顏寬恒說，「有關本案對我指控，感到極度震驚跟遺憾，作為中華民國立委秉持清廉、公正、誠信原則，努力為人民服務，如今因為一些莫須有指控身陷司法訴訟爭端，在此清楚表明清白，強調指控的荒謬，司法應該公正無私，應該依照法律事實進行審判，而不是受到政治力量的干預跟操縱。」
顏寬恒指出，林姓助理當時長期義務擔任助理服務工作，106年國會助理出缺，107-109年俜請擔任國會助理，薪資都在對方帳戶，自行支配，並沒有干涉影響任何事項，如今所有呈現證物證據都是顯示助理費是他個人所有，都在他的帳戶當中，大家都知道服務團隊、幕僚超過國會助理兩倍，沒有動機跟理由竊占、佔領助理費，這是對我最大污辱。另外他也強調，完全沒有假買賣動機。
另外他也提及，「至於房子買賣，我完全沒有假買賣的動機，因為選舉而多次被政治操作，住家周邊整天被釘哨騷擾，嚴重影響我的家人包和小孩、太太跟媽媽的生活安全，為了保護他們，我決定要賣掉這棟房子，無論多便宜我都願意賣。我完全沒有假買賣的動機！」
顏寬恒表示，深信事實終將戰勝謊言、真相終將大白，正義也得以伸張，當前處境無比艱難，深信清白跟無罪，繼續透過法律救濟堅決捍衛名聲和權益，感謝支持的朋友給最多鼓勵和支持。