高虹安遭判7年4月！北院一審重判理由曝光：身居要職卻未廉潔自持
新竹市長高虹安，遭控於擔任立委期間，涉貪詐領助理費，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬多元，被檢方依法起訴。台北地院今一審宣判，判高虹安有期徒刑7年4月，但合議庭認定，高的犯罪所得是11萬多元。而遭重判理由，北院指出，高虹安位居立法委員要職，本應廉潔自持，卻為增加辦公室可運用之零用金，罔顧立法院編列預算、支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會，詐取該助理補助費，損害官箴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，高虹安涉詐領立院公費助理補助，台北地院於去年開始審理，今年5月間辯論終結。高虹安遭告發於擔任立委期間，詐領立院的公費助理補助款，要求行政主任黃惠玟浮報、虛報公費助理酬金、加班費等，並取回差價充當「零用金」，且多用於高虹安私人行程，包括雙眼皮貼、衛生棉等藥妝、洗頭、看病等花費，高虹安對此否認犯行，遭檢方痛批犯後態度不佳，建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權、沒收犯罪所得。
法院審理期間，高虹安堅不認罪，合議庭審酌，高虹安雖沒有前科，但涉案情節為共犯中最重，考量罪動機、目的、手段、智識程度等一切情狀，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。