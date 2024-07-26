福原愛巴黎奧運工作被昔日戰友取代！積極轉戰中國 拍片扭轉形象
巴黎奧運即將在法國巴黎盛大舉行，吸引了全球運動迷高度關注，而曾拿過奧運獎牌的日本前桌球天后福原愛，先前在東京奧運時曾擔任桌球賽事的轉播解說員，後來一度傳出福原愛要爭取巴黎奧運球評講解的工作，得以扭轉自己的負面形象。不過，目前確定巴黎奧運由日本退役桌球運動員石川佳純來擔任桌球解說員，福原愛確定與巴黎奧運無緣後，也透過社群發聲，為奧運選手加油，並分享自己過往參加奧運的經歷，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
福原愛與前夫江宏傑的離婚官司打了將近三年的時間，最後雙方以和解收場，兩人好聚好散。而福原愛的態度也產生了極大的轉變，積極扭轉自已的形象，並一度傳出她想要爭取巴黎奧運球評講解的工作。
不過，日本富士電視台的桌球奧運解說員確定改由福原愛的昔日戰友「石川佳純」來擔任。石川佳純跟福原愛一樣都是已經退役的日本女子桌球運動員，她也被網友視為「桌球女神」，目前石川佳純也已經抵達巴黎，日媒也大力稱讚她的美貌是連女主播都被比下去的程度。
福原愛在得知無緣巴黎奧運的工作後，也積極的轉戰中國市場，在小紅書、微博等中國的社群平台上表現得相當活躍，還在社群上發文寫道：「奧運馬上開始了，希望每一位運動員都能取得滿意的成績，多多拿獎牌！」也會發布短片來分享自己過往參加奧運的經歷，吸引許多中國粉絲的關注與討論。