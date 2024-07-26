中秋月餅傳統創新口味全出爐　包裝訴求永續環保

距離中秋節還有近兩個月，各大飯店月餅大戰已經開打。高雄翰品酒店「雲朗迎月」月餅禮盒，不只月餅口味推陳出新，外包裝也以環保永續為訴求。高雄麗尊酒店「茗月禮盒」，有中式經典口味與茗茶禮盒。高雄萬豪酒店「月映丹秋」中秋禮盒，以精緻的設計與獨特的圖騰意象，為美好佳節帶來視覺與味覺的雙重饗宴。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄翰品酒店「雲朗迎月」月餅禮盒，口味包括延續往年大受好評的「棗泥蛋黃」、「鳳梨核桃」以及今年全新口味「桂圓紅棗」與「福圓鐵觀音茶」，嚴選在地食材，融入古法技藝製作。外包裝則以環保永續為訴求，禮盒採用淺木色的木盒包裝，可重複使用，外袋以橙色透明果凍感增添時尚風格，不論個人私藏或贈送親友皆適宜。即日起開放預購，早鳥優惠87折起。
高雄麗尊酒店「茗月禮盒」推出3款經典口味月餅，「郁綿釀棗泥」以經典廣式月餅皮搭配由慢火細熬而成的香純棗泥餡，滑順香甜濃郁；「溢香綠豆凸」層層酥皮包覆著清甜的細緻綠豆沙餡，溫潤綿密且入口即化；「濃心蛋黃酥」輕柔裹藏如滿月般圓潤的鹹蛋黃，豐厚濃郁的香氣，蘊藏著情深意濃的心思。「漫思茶禮盒」則內含5款不同種類的茶包，包含荷波、瑰碧、舒眉、靖緒及希音。可於現場、線上選購。
高雄萬豪酒店今年中秋獻上「月映丹秋」中秋禮盒，以暖艷丹紅為主色調，細緻線條描繪了高雄萬豪酒店的外觀建築屹立在山巒與海灣之間，呈現依山傍海的港都城市意象。禮盒集結最具代表性的廣式和奶皇兩款中秋月餅，推出六種兼具傳統與創意的獨特風味，草莓乳酪奶皇月餅、桂圓威士忌奶皇月餅、蜂蜜柚香廣式月餅、黃豆沙廣式月餅。日起至9月17日開放官網及來電訂購。