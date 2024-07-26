直擊／漢來烤鴨「上菜」高雄店今開幕 人潮擠爆：1小時前就排隊
漢來美食旗下片皮鴨專賣店「上菜 」，繼桃園店、竹北店之後，也南下進駐高雄統一夢時代百貨。今（26）日開幕當日，祭出前50組顧客內用和菜，將可享𝟱折優惠。今日為颱風假第三天，因此配合百貨經營時間，上菜高雄店營業時間延後到12:30，但現場約11點多時就已有排隊人潮，排隊隊伍中第一位的陳小姐更表示未到11點他就已守候在外面，因此能搶到號碼牌1號。
記者葉盛耀/綜合報導
片皮鴨專賣店「上菜 」高雄夢時代店今天正式開幕，因為祭出前50組（每組用餐人數最多4人）用餐客人，將可享和菜半價優惠，「上菜」夢時代店位在夢時代百貨藍鯨館6樓，配合今日颱風假第三天的百貨營業時間、12點才開始營業，因此餐廳也規劃12:00才開放排隊，但是已有不少消費者一早就已守在百貨的6樓，待12:00開始發放號碼牌，瞬間民眾喧囂歡喜、蜂擁而上，隊伍裡的民眾全是為了片皮烤鴨而來。
排在隊伍首位的陳小姐表示，因為很喜歡漢來美食旗下各品牌，包含自助餐廳「漢來海港」、西餐「龍蝦酒殿」（現更改為焰鐵板燒、牛排館）等餐廳，所以一聽到烤鴨品牌「上菜」來到高雄，因此渴望想吃到，她並提到，今天是颱風天，不曉得百貨有延到12點才開始營業，所以11點前她就已到達百貨6樓，也就是餐廳的另一側等待。
「上菜 」的烤鴨強調選用宜蘭產櫻桃鴨，每隻重2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃製入味後，外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8~10小時，最後以傳統港式掛爐法低溫烘烤1個小時，鴨皮油滋酥脆、鴨肉鮮嫩多汁不乾澀。
除了烤鴨，「上菜」還匯聚粵、川、滬等私房菜色，更首創「吃中菜搭配微醺調酒」概念，請來曾獲「亞洲50大最佳酒吧」的T.C.R.C主理人阿翔，研發兩款雞尾酒特調與兩款無酒精特調。
「上菜」高雄店另於7月27日~8月3日，推出凡姓名內有品牌名稱「上、菜、 片、 皮、 鴨、 專、 賣、 店 」其中1個同音字，內用4人或6人合菜，享𝟖折優惠。除了高雄店有優惠，上菜的桃園店、竹北店也有活動，即日起~8月31日，推出按讚臉書粉專並出示畫面，青檸芭樂 (壺)能買一送一；還有北漂高雄人獨享優惠，身份證開頭英文字母為E 或S，內用消費即贈 麻辣鴨翅乙份（4支）。
開到高雄的連鎖餐飲品牌還有國民火鍋稱號的「錢都日式涮涮鍋」，選址於高雄鳳山的火鍋一級戰區的文衡路上開設直營店，於今（26）日開幕，開幕首三天7月26日至28日，享全品項5折，還有機會贏得機車、iphone15手機等大獎。新開店還推新口味「可可椰子雞鍋」，開幕前三日限量每日50鍋。