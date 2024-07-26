蕭敬騰和老婆Summer去中國進香！因1事遭陸粉喊：別來了回台灣吧
金曲歌王蕭敬騰以〈王妃〉、〈阿飛的小蝴蝶〉等歌曲獲得巨大關注，去年6月向經紀人Summer求婚成功，結束16年愛情長跑。近日他和老婆前往中國昆明工作，還在微博曬出工作花絮照。不過有著「雨神」封號的蕭敬騰，讓昆明地區罕見下雨，貼文下方許多中國粉絲忍不住哀嚎：「老蕭別來了！」、「回台灣吧！」
記者許芷芸／綜合報導
蕭敬騰24日透過微博曬出與老婆Summer到昆明工作的照片，還分享自己一早就去爬山、吃齋飯的一系列行程，最後還不忘告訴大家自己要繼續錄影，祝福粉絲們心想事成。然而，留言區底下卻出現大批陸粉留言：「留在昆明吧，別回成都，求求了」、「拜託別來了，回台灣吧！雨真的太大了」、「我就說昨天昆明怎麼下雨了」、「聽說你下個月要來成都開演唱會，請問可以取消嗎？」
原來蕭敬騰一到昆明，該地區突然罕見下雨，天氣由晴轉陰，雷電交加，雨勢相當猛烈，讓不少歸家趕路的人措手不及。事實上，蕭敬騰因幾乎到哪裡出席活動，哪裡就會下雨，被粉絲稱之為「雨神」，2012年他到北京舉辦演唱會，當天發生了北京10年來從未發生過的大暴雨，同一年他到上海也遭遇了50年來最大颱風，讓粉絲和他本人都覺得很神奇，「雨神」稱號一直流傳至今。