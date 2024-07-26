《零日攻擊》預言武統！金主是曹興誠「台灣人要有認知和準備」
台劇《零日攻擊 ZERO DAY》斥資2.3億元，講述中國大陸武統台灣，以不同面向呈現人性的光輝與黑暗，日前兩支預告片發布，隨即引發網友熱烈討論，該劇背後有許多天使投資人，科技大佬、聯電創辦人曹興誠不僅首度投資台灣影視作品，還是挹注資金的先鋒，他日前在記者會上說：「面對台海危機，最重要的是台灣人民的認知與準備。」
記者楊穎軒／綜合報導
《零日攻擊 ZERO DAY》預想大陸解放軍登陸台灣金門，兩岸戰爭一觸即發，反共立場鮮明的曹興誠，聽完該劇的概念，經過來回觀察，確認製作方有心要做這件事，才決定投資，而且是劇組的第一筆資金，據作人鄭心媚透露，曹興誠沒有介入任何拍攝、製作，也沒有要求看故事大綱，認為他有非常專業的生意頭腦。
曹興誠在記者會上表示，雖然台灣迎來對岸的武攻還有一段時間，但是文化統戰起碼已經被攻擊20年，且節節敗退，對有些人主張「反對台獨，保持現狀」不以為然，「統和獨中間沒有模糊地帶」，他還說：「面對台海危機，最重要的是台灣人民的認知與準備，戲劇對認知的影響深遠，希望此劇集給我們告誡，因為現在台灣正承受文化攻擊，希望大家一起努力。」
此外，《零日攻擊 ZERO DAY》劇務為求貼近真實，也邀集軍、政界重量級顧問，包括政治顧問前國安會副祕書長林錦昌、軍事顧問國防院副院長蘇紫雲、信息認知戰顧問黑熊學院院長沈伯洋等人。